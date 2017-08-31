Эрик Сведал - новый генонсул Норвегии в Мурманске приступил к работе

На этой неделе к своим обязанностям приступил новый генеральный консул Норвегии в Мурманске Эрик Сведал.

Господин Сведал много лет занимается вопросами России. За время своей дипломатической карьеры он неоднократно работал в посольстве Норвегии в Москве. В начале 90-х работал переводчиком в пограничном комиссариате в Киркенесе. С 2015 года Эрик Сведал являлся старшим советником управления России, Евразии и регионального сотрудничества МИДа Норвегии. Кроме того, новый генеральный консул работал в таких дипломатических представительствах, как посольство Норвегии в Бангкоке, Пекине и Лондоне.

Эрик Сведал пришёл на смену Уле Андреаса Линдемана, который занимал должность консула Норвегии в России с 2013 года. Напомним, в июне текущего года Уле Андреас Линдеман был переведён на дипломатическую работу в Республику Мали.