«Ермак» завоёвывает дороги ОЖД

По состоянию на январь 2019 года парк грузовых локомотивов на полигоне Мурманского территориального управления ОЖД обновлен полностью. Вместо работавших ранее локомотивов серии ВЛ-80 советского производства в эксплуатацию введены 166 новейших отечественных локомотивов 2ЭС5К и 3ЭС5К «Ермак». Первые 2 локомотива 2ЭС5К «Ермак» поступили в локомотивное депо Кандалакша в июле 2016 года.

Новые локомотивы на 7% мощнее ранее эксплуатируемых, способны провозить поезда повышенной массы весом до 8 тысяч тонн. Кроме того, новые локомотивы значительно экономичнее – в 1,5-2 раза снижены затраты на техническое обслуживание и ремонт, увеличен межремонтный пробег, использование рекуперативного торможения позволяет значительно экономить электроэнергию. Локомотивы «Ермак» обеспечивают более высокий уровень безопасности движения. Для машинистов созданы комфортные условия работы, кабины оснащены кондиционерами с системой климат-контроля.