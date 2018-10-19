Эрудит-клуб отдела электронных ресурсов приглашает студентов

21 октября в 12 часов в отделе электронных ресурсов Областной детско-юношеской библиотеки студенты мурманских вузов примут участие в первом туре Открытого чемпионата вузов России по интеллектуальной игре «Что? Где? Когда?».

Открытый Чемпионат вузов России – традиционный ежегодный синхронный турнир, проводящийся клубом интеллектуальных игр «Аэробрэйн» Санкт-Петербургского университета аэрокосмического приборостроения. Чтобы команда могла играть в зачет, все ее игроки должны быть моложе 25 лет и получать высшее образование в одном и том же вузе. В октябре - декабре 2019 года пройдут три отборочных тура по 36 вопросов в каждом в формате синхронных турниров. Результаты команд суммируются, лидеры получают приглашение на очный финал. Также в финале резервируются места для лучшей команды каждого из городов, в котором проводились отборочные туры.

Весной 2019 года состоится очный финал, на который будут приглашены несколько десятков команд со всей России, ставшие лучшими в своих регионах, а также из ряда других стран, которые и разыграют титул победителя открытого чемпионата вузов России. Дата и время финала станут известны в конце декабря. В программе будет турнир по интеллектуальной игре «Что? Где? Когда?», как минимум из 60 вопросов, а также дополнительные дисциплины.

Эрудит-клуб отдела электронных ресурсов приглашает всех желающих собрать свою команду и побороться за право принять участие в финале.

Речь идет о спортивной версии известной телепередачи, где команды играют не против телезрителей, а друг против друга, отвечая на одни и те же вопросы. Предварительная регистрация по телефону обязательна.