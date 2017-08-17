ЕС скрупулёзно готовится к использованию Северного морского пути

В Европе стали уже на высоком уровне проявлять нешуточный интерес к перспективам использования Северного морского пути (СМП) в качестве более выгодной морской транспортной магистрали по сравнению с рейсами, пролегающими через Суэцкий канал. Новым подтверждением роста популярности российского Севморпути стал тот факт, что в рамках самого крупного исследовательского проекта ЕС под названием «Horizon-2020» была запущена программа «SEDNA».

В рамках нового проекта европейцы, явно, планируют окончательно решить вопрос по переводу своих транспортных потоков в северное полушарие. Так, морским специалистам и учёным дали три года для создания решения вопросов навигации и безопасного плавания в арктических водах. Примечательно, что в ЕС планируют заниматься созданием системы, которая будет учитывать данные не только о погоде и ледовой обстановке, но и информацию о самих судах, находящихся на СМП, что позволит организовать более эффективную проводку транспортных караванов в северных российских водах при обеспечении максимальной безопасности грузов и экипажей судов.

Кроме этого, перед учёными поставили и ряд прикладных вопросов. Так, планируется создание специального водоотталкивающего покрытия для корабельных настроек и механизмов транспортных плавсредств, которые будут использоваться на СМП. Таким образом, в ЕС хотят решить проблему обледенения, которая в северных водах создает дополнительную угрозу безопасности для передвижения судов, пишут morvesti.ru.