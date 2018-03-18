Ещё можно успеть высказать своё отношение по планам благоустройства Мурманска

У мурманчан осталось около двух часов для того чтобы принять участие в рейтинговом голосовании в рамках проекта «Формирование комфортной городской среды» по благоустройству Мурманска.

Напомним, сегодня на 73 участках проходит рейтинговое голосование жителей, по результатам которого будет сформирована очередность благоустройства городских общественных территорий.

Соревнование между жителями трёх административных округов наметилось еще на этапе сбора предложений: мурманчане добиваются того, чтобы именно на территории их округа больше объектов-общественных зон было включено в программу.

– Важно понимать, что мнение каждого будет услышано и учтено. Благодаря совместным усилиям мурманчан и городских властей столица Заполярья с каждым днем становится все более уютной и красивой, – отметила заместитель председателя Совета депутатов города Мурманска, куратор проекта «Формирование комфортной городской среды» Тамара Прямикова. – Лично я отдаю предпочтение благоустройству таких мест отдыха, как зеленая зона вдоль ручья Чистого, набережная Семеновского озера, сквер по улице Шабалина.

Тесное взаимодействие городских властей с неравнодушными мурманчанами позволяет воплотить многие задумки и пожелания горожан в жизнь. Так, по предложению жителей областного центра на берегу Семёновского озера поселился кот Семён, над заливом в Ленинском округе установили «Ждущую», сквер на Пяти Углах украшает памятник треске, а зелёную зону на проспекте Кирова – композиция «Куб знаний».