Ещё немного, ещё чуть-чуть - все объекты строительства и реконструкции в рамках нацпроектов в Мурманской области будут сданы до конца года

В Мурманской области в 2019 в рамках двух национальных проектов и федеральной целевой программы велись работы на 8 объектах. Некоторые из них уже сданы, остальные близки к завершению и откроются в декабре-январе, доложила в ходе оперативного совещания в правительстве региона заместитель губернатора – министр строительства Мурманской области Оксана Астахова.

Завершены первый и второй этапы строительства межшкольного стадиона в Мурманске. В рамках нацпроекта «Культура» сдано в эксплуатацию реконструированное здание областного театра кукол, 15 декабря там состоялось первое представление.

По национальному проекту «Демография» в 2019 году велось строительство детских садов в Североморске, Полярном и Печенге, а также физкультурно-оздоровительного комплекса в Полярных Зорях.

Садик в Североморске полностью готов, 18 декабря объект получит разрешение на ввод в эксплуатацию и на следующий день откроет двери для детей. До конца года будут завершены работы по строительству детских садов в Печенге и в Полярном. ФОК в Полярных Зорях, по предварительным планам, откроется 28 января 2020 г.

Также последние штрихи вносятся в реконструкцию мемориала в Долине Славы в рамках ФЦП «Увековечивание памяти погибших при защите Отечества на 2019-2024 годы». Готовность объекта составляет 95%.

Напомним, что одним из объектов, вошедших в национальный проект «Культура» на 2020 год, стал Мурманский областной драматический театр. Реконструкция здания театра должна завершиться грядущим летом.