Еще один двор в областном центре благоустроен

Глава администрации города Мурманска Андрей Сысоев проверил качество работ по благоустройству дворовой территории дома №37 по улице Софьи Перовской. Ремонт выполнен в рамках приоритетного проекта «Формирование комфортной городской среды».

Во дворе отремонтированы тротуары и проезды, заменены люки, установлено ограждение, появились новые скамейки и урны. На детской площадке появилось травмобезопасное тартановое покрытие и игровое оборудование. Также среди прочего проектом предусмотрено восстановление газонов с внесением растительной земли и посевом трав.

– Работы на этом объекте выполнены в соответствии с графиком и всеми необходимыми требованиями, – отметил Андрей Сысоев. – Одним из основных показателей уровня качества стали отзывы жильцов, они очень довольны проделанной в их дворе работой.

В рамках проекта «Формирование комфортной городской среды» в этом году в Мурманске будет отремонтировано 14 дворовых территорий во всех округах города. Обновляются и общественные зоны: завершено благоустройство II очереди пешеходной связи на Семеновском озере, построен сквер на улице Шабалина.