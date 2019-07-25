Ещё один поставщик попал в реестр недобросовестных поставщиков

ООО «Серебряная монета» попадёт в реестр недобросовестных поставщиков в связи с односторонним расторжением контракта по инициативе Муниципального казенного учреждения «Центр материально-технического обеспечения и обслуживания муниципальных учреждений города Кировска». Такое решение было принято комиссией управления Федеральной антимонопольной службы по Мурманской области (Мурманское УФАС России) после рассмотрения обращения муниципального заказчика.

Как установила комиссия УФАС России по Мурманской области, ООО «Серебряная монета» было признано победителем по итогам электронного аукциона на поставку концентрата минерального галита для нужд МКУ «Центр МТО г. Кировска».

Согласно условиям аукциона, общество должно было поставить материалы в течение 20-ти дней с момента подписания контракта, однако, в установленный срок условия не были выполнены.

Поскольку, с точки зрения закона о контрактной системе такое поведение победителя расценивается как уклонение от исполнения контракта, комиссия Мурманского УФАС России, изучив все обстоятельства дела, принята решение о включении сведений об ООО «Серебряная монета» в реестр недобросовестных поставщиков.

Теперь Ярославская компания не имеет права участвовать в закупках в течение двух лет с момента размещения данной информации на сайте www.zakupki.gov.ru.