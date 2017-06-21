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Мурманская область. Арктика21.06.17 11:11

Ещё один шаг к снижению негативного влияния на природу - «Норникель» построит новый газоход в Мончегорске

Компания «Норникель» приняла решение построить новый газоход на Мончегорской промплощадке Кольской ГМК. Он придет на смену действующему газоходу, по которому осуществляется транспортировка газов металлургического цеха до сернокислотного производства рафинировочного цеха. Инвестиции компании в реализацию проекта составят около 400 млн рублей. 

«Строительство газохода - это ещё один шаг в нашей планомерной работе по реализации стратегии развития «Норникеля», – отметил генеральный директор Кольской ГМК Игорь Рышкель. – В данном случае мы решаем задачи модернизации мощностей и снижения негативного влияния на природу».  

Замена действующего канала транспортировки газов, находящегося в эксплуатации с 1979 года, связана с исчерпанием его технического ресурса. Новый газоход будет возведен на опорах с фундаментами. Его протяженность составит более 1000 метров. 

Для повышения износостойкости металлического газохода его футеруют полимербетоном. Этот материал характеризуется высокой химической и термической стойкостью, механической прочностью, морозостойкостью, кислотостойкостью, превосходным сцеплением с поверхностью обрабатываемых металлических конструкции. Современные технологии позволят обеспечить эксплуатацию газохода на срок не менее 20 лет. 

В настоящее время определён маршрут трассы нового газохода и выбран подрядчик проекта - инженерный центр АС «Теплострой». Уже в этом году будут проведены инженерно-геологические изыскания, а подрядчик должен представить на рассмотрение в Кольскую ГМК основные технические решения газохода. 

Предполагается, что строительство газохода начнётся в 2018 году.  

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