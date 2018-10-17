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Мурманская область. Арктика17.10.18 15:16

Еще одна спортивная площадка открыта для юных горожан

Городские власти продолжают работу по строительству современных детских и спортивных площадок в парках и скверах, на пришкольных и дворовых территориях. Очередной физкультурный объект появился на Северном проезде в районе домов №№12,14. В торжественном открытии детской спортивной площадки приняли участие временно исполняющий полномочия главы муниципального образования город Мурманск Тамара Прямикова, глава администрации заполярной столицы Андрей Сысоев и, конечно же, юные мурманчане.

Вместо устаревшей детской площадки появилась новая с травмобезопасным покрытием. Спортивный комплекс поделен на две части: для самых юных мурманчан и ребят постарше. Здесь установлены игровые и гимнастические комплексы, турники, рукоходы, брусья, скамейка для пресса.

- Для безопасности детей зона отдыха отделена от проезжей части заграждением. По периметру установлены опоры освещения, которые подключены к единой городской системе «Каскад». Работы по содержанию этой территории берет на себя наше учреждение, - рассказал директор городского спортивного центра «Авангард» Сергей Негода.

- С географической точки зрения этот микрорайон очень непростой, поэтому строительство такой многофункциональной площадки - важное решение, - отметил глава администрации города Мурманска Андрей Сысоев. - Главная награда для нас - улыбки на лицах маленьких горожан. Глядя на их эмоции, мы понимаем, что движемся в правильном направлении, и эта работа будет продолжена.

За последние годы в Мурманске отремонтировано, реконструировано и установлено 136 новых детских и спортивных площадок.

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