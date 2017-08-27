Эскадренный миноносец «Адмирал Ушаков» поразил береговые цели на дистанции более 10 километров
Экипаж эскадренного миноносца Северного флота «Адмирал Ушаков», выполняющий учебно-боевые задачи в Баренцевом море, провёл артиллерийские стрельбы по береговым целям. В учении были задействованы артиллерийские комплексы главного калибра –
Боевые упражнения имели плановый характер и выполнялись в рамках сдачи задач курса подготовки надводного корабля к действиям по своему основному предназначению в море.
После завершения стрельб эсминец продолжил выполнение задач курса боевой подготовки в Баренцевом море.
Как сообщает пресс-служба Северного флота, в день закрытия мероприятий военно-технического форума «Армия-2017» на Северном флоте – 27 августа вместо эскадренного миноносца «Адмирал Ушаков» для показа гражданскому намселению будут открыты флагман Северного флота - тяжёлый атомный ракетный крейсер «Пётр Великий» и ракетный крейсер «Маршал Устинов».
Также на территории соединения кораблей будут проведены спортивно-массовые мероприятия и развёрнуты выставки вооружения и военной техники.