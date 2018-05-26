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Мурманская область. Арктика26.05.18 17:14

Эскадренный миноносец «Адмирал Ушаков» провёл плановые стрельбы в Баренцевом море

Экипаж эскадренного миноносца Северного флота «Адмирал Ушаков» выполнил артиллерийские стрельбы по воздушным целям в полигонах Баренцева моря. Учение по противовоздушной обороне корабля проводилось в рамках плановых мероприятий боевой подготовки флота в зимнем периоде обучения.

Как сообщает пресс-служба Северного флота, в  учении были задействованы расчёты батарей универсального калибра – носовой и кормовой артиллерийских установок АК-130. Они успешно выполнили стрельбу по имитированной воздушной цели. В ходе выполнения боевых упражнений были отработаны различные варианты управления огнём - в автоматическом и ручном режимах. Также экипаж корабля провёл комплекс стрельб по макетам плавающих мин. После завершения стрельб эсминец продолжил выполнение задач курса боевой подготовки в Баренцевом море.

Выходу в море ЭМ «Адмирал Ушаков» предшествовала всесторонняя подготовка экипажа корабля в базе.  Моряки-североморцы отрабатывали действия по приготовлению корабля к бою и походу, к съемке с якоря, выполняли мероприятия противовоздушной обороны, борьбы за живучесть в условиях стоянки, действия в условиях химического, бактериологического и радиационного заражения, а также ведения противодиверсионной обороны на незащищенном рейде.

На текущей неделе эскадренный миноносец «Адмирал Ушаков» был задействован в учении, которое состоялось в рамках ежегодных практических занятий со слушателями Военной академии Генерального штаба Вооружённых Сил Российской Федерации.

 

 

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