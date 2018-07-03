Эскизы декораций и костюмов к спектаклям, выполненные художниками мурманских театров, будут представлены на выставке

5 июля в главном здании Мурманского областного художественного музея начнёт работу выставка «Театр». Посетители увидят произведения живописи, графики, скульптуры из собрания музея. В экспозиции будут представлены эскизы декораций и костюмов к спектаклям, выполненные художниками Мурманского областного драматического театра и Драматического театра Северного флота.

Гостям вечера о своих работах, представленных на выставке, расскажут Раиса Чебатурина – главный художник Драматического театра Северного флота, член Союза художников России, лауреат Государственной премии Марийской АССР, заслуженный деятель искусств Марийской АССР, заслуженный художник РФ, и Никита Духно – член Союза художников России, дизайнер, график, живописец.

Также в экспозиции посетители смогут увидеть эскизы Натальи Авдеевой – художника Мурманского областного драматического театра, члена Союза театральных деятелей, члена Союза художников России, заслуженного работника культуры РФ, и Валентина Чудзина (1917–2000) – живописца, художника театра, члена Союза художников России, заслуженного художника РСФСР.

Выставка будет работать до 9 сентября.