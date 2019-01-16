Если беда случилась вдруг – помогут областные соревнования «Первая помощь»

19 января на базе Мурманского областного центра дополнительного образования «Лапландия» состоятся VIII открытые областные соревнования «Первая помощь», задачами которых является на только подготовка команд к участию в межрегиональном полевом лагере «Юный спасатель» и пропаганда деятельности Всероссийского детско-юношеского общественного движения «Школа безопасности», но, в первую очередь, совершенствование уровня и качества практической подготовки обучающихся по программе курса «Основы безопасности жизнедеятельности».

В состязаниях примут участие команды обучающихся образовательных организаций Мурманской области по трем возрастным группам: младшая (10-12 лет); средняя (13-15 лет); старшая (16-17 лет).

Соревнования пройдут по пяти видам: «Эстафета» - десмургия, транспортировка пострадавшего различными способами; «Экстренный вызов» - проведение СЛР, ИВЛ, вызов скорой помощи; «Аптечка» - знание основ автомобильной аптечки; «Викторина КК» - на знание истории Международного красного креста; «Если беда случилась вдруг…» - условия этапа доводятся до участников за одну минуту да начала работы на этапе.