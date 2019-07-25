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Мурманская область. Арктика25.07.19 07:30

Если будет федеральная поддержка, шансы решить задачу ухода от мазутозависимости очень высоки

Новые очистные сооружения и система закрытого слива мазута – на Центральной ТЭЦ Мурманска модернизировали оборудование. Оно позволит снизить вредное воздействие на экологию, уменьшит распространение неприятного запаха в городе при пропарке цистерн. Сейчас комплексы проходят пуско-наладочные испытания. Проекты реализованы в рамках экологического соглашения, заключенного между правительством области и компанией ТГК-1.

С принципами действия современного многоступенчатого комплекса очистки производственных и сточных вод, а также работой установок беспарового разогрева и закрытого слива мазута вчера ознакомился глава региона. Как сообщил генеральный директор ПАО «ТГК-1» Алексей Барвинок, в рамках экологического соглашения с региональным правительством проведены работы на двух котельных – Центральной и Южной. Всего на реализацию проектов компанией выделено 550 миллионов рублей: порядка 150 миллионов потрачено на новые очистные сооружения и 400 миллионов – на систему закрытого слива мазута.

Как отметил врио губернатора, модернизация котельных Мурманской области – это важный оперативный шаг, который необходимо было сделать. Глобальная задача – уход региона от мазутозависимости поддержана на федеральном уровне.

Программа замещения мазута на другие виды топлива в системе теплоснабжения Мурманской области уже находится в стадии обсуждения. «Дорожная карта» модернизации отрасли на ближайшие пять лет, составленная при участии крупных ресурсоснабжающих компаний, представлена в Министерство энергетики России.

«Мурманская область потребляет в целом в год миллион тонн мазута. Наша задача – на две трети сократить эту цифру в ближайшие пять лет. Этот процесс потребует огромной энергии специалистов и инвестиционных ресурсов. Мы на площадке правительства России ведём дискуссию по поводу инвестиций в модернизацию отрасли. Для нас принципиально важно, что это не только проблема Мурманской области, а что план по минимизации мазутозависимости, будет синхронизирован с правительством России. Если будет федеральная поддержка, шансы решить эту задачу очень высоки», – резюмировал Андрей Чибис.

 

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