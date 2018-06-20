Если ледяная шапка Антарктиды полностью растает, то это приведёт к повышению уровня моря на 58 метров!

Скорость таяния антарктических льдов увеличилась втрое. Об этом говорят результаты нового исследования, осуществленного при поддержке «NASA» и «ESA» международным научным коллективом, состоящим из более чем 80 учёных. Они оценили скорость таяния антарктических льдов в период с 1992 по 2017 год. Для этого исследователи воспользовались спутниковыми данными об изменении ледяного покрова и повышении уровня мирового океана.

Анализ показал, что в период до 2012 года Антарктида в среднем теряла по 83,8 миллиарда тонн льда в год. Это приводило к ежегодному повышению уровня мирового океана на 0,2 мм . Однако за последние пять лет темпы таяния ледяного покрова континента фактически увеличились втрое. Сейчас вес ледяного щита Антарктиды уменьшается на 241,4 миллиарда тонн в год, что приводит к повышению уровня океана на 0,6 мм в год.

Больше всего от изменений климата страдает западная Антарктида. С 2012 года она стала терять в среднем по 175,3 миллиарда тонн льда в год, в то время как в 1990-х гг. этот показатель составляет лишь 58,4 миллиарда тонн в год. Также активно тают ледники Антарктического полуострова. Что интересно, ледяной покров восточной Антарктиды наоборот, увеличивается, прибавляя примерно по 5,5 миллиардов тонн льда в год. Но по сравнению со скоростью таяния других ледников, это в буквальном смысле капля в море, неспособная переломить общую тенденцию.

В общей сложности, из-за таяния антарктических ледников за последние четверть века уровень мирового океана вырос на 7,6 мм . Из них, 3 мм приходятся на период с 2012 по 2017 год. И эта тенденция не внушает оптимизма. Конечно, в прошлом, ледяная шапка Антарктиды неоднократно увеличилась и уменьшалась в размерах. Но как показывают исследования, эти изменения происходили намного медленнее, чем сейчас.