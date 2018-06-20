Если ледяная шапка Антарктиды полностью растает, то это приведёт к повышению уровня моря на 58 метров!КОММУНАЛЬНЫЙ ДЕТЕКТИВ: О неизбежном с надеждой, или С новыми тарифами
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Мурманская область. Арктика20.06.18 08:20

Если ледяная шапка Антарктиды полностью растает, то это приведёт к повышению уровня моря на 58 метров!

Скорость таяния антарктических льдов увеличилась втрое. Об этом говорят результаты нового исследования, осуществленного при поддержке «NASA» и «ESA» международным научным коллективом, состоящим из более чем 80 учёных. Они оценили скорость таяния антарктических льдов в период с 1992 по 2017 год. Для этого исследователи воспользовались спутниковыми данными об изменении ледяного покрова и повышении уровня мирового океана.

Анализ показал, что в период до 2012 года Антарктида в среднем теряла по 83,8 миллиарда тонн льда в год. Это приводило к ежегодному повышению уровня мирового океана на 0,2 мм. Однако за последние пять лет темпы таяния ледяного покрова континента фактически увеличились втрое. Сейчас вес ледяного щита Антарктиды уменьшается на 241,4 миллиарда тонн в год, что приводит к повышению уровня океана на 0,6 мм в год.

Больше всего от изменений климата страдает западная Антарктида. С 2012 года она стала терять в среднем по 175,3 миллиарда тонн льда в год, в то время как в 1990-х гг. этот показатель составляет лишь 58,4 миллиарда тонн в год. Также активно тают ледники Антарктического полуострова. Что интересно, ледяной покров восточной Антарктиды наоборот, увеличивается, прибавляя примерно по 5,5 миллиардов тонн льда в год. Но по сравнению со скоростью таяния других ледников, это в буквальном смысле капля в море, неспособная переломить общую тенденцию.

В общей сложности, из-за таяния антарктических ледников за последние четверть века уровень мирового океана вырос на 7,6 мм. Из них, 3 мм приходятся на период с 2012 по 2017 год. И эта тенденция не внушает оптимизма. Конечно, в прошлом, ледяная шапка Антарктиды неоднократно увеличилась и уменьшалась в размерах. Но как показывают исследования, эти изменения происходили намного медленнее, чем сейчас.

Сейчас общий вклад Антарктиды в изменение уровня мирового океана почти 7,5 раз превосходит все остальные источники. По оценкам, если ледяная шапка континента полностью растает, это приведёт к повышению уровня моря на 58 метров, пишет oko-planet.su.

Комментарии

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№ 120.06.18 09:23 - ZviygincewВот тогда и покупаемся в волю!
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Zviygincew
20.06.18 09:23
Вот тогда и покупаемся в волю!
Комментарий к новости:Если ледяная шапка Антарктиды полностью растает, то это приведёт к повышению уровня моря на 58 метров!
MotoRin
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так я и поверил. Брехня!!!
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