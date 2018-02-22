Если надо, значит, надо

Только форменный китель сменил на гражданский пиджак - Сергей Дубовой

К Дню защитника Отечества наша редакция предлагает своим читателям интервью с личностью в ЗАТО Александровск весьма известной. Тем не менее есть в его биографии странички, прочесть которые будет интересно и полезно даже людям, знакомым с ним близко. Это Сергей Михайлович Дубовой, председатель Мурманской областной Думы VI созыва, секретарь регионального отделения партии «Единая Россия», офицер с высшим военным образованием.

- Сергей Михайлович, расскажите, пожалуйста, немного о себе. Откуда взялось у парнишки, живущего недалеко от Днепра, увлечение морем? Почему поехали на учёбу именно в Баку?

- Объяснение простое. Ещё в школьные годы увлёкся книгами о море, появилась мечта — стать судоводителем. Хотел поступать в среднюю мореходку в Одессе по окончании 8 класса, но родители переубедили: нужно сначала окончить школу, а затем подавать документы сразу в вуз. Как выяснилось позднее, попасть в Одесское высшее инженерное морское училище не так-то просто – там конкурс до 10 человек на место. Причём приоритет при поступлении отдавался абитуриентам с трудовым стажем и отслужившим срочную службу. А тут приехал на зимние каникулы мой старший школьный товарищ — курсант Каспийского высшего военно-морского училища. Он и предложил поступать туда же — на штурманский факультет. Пошёл в военкомат, там стали отговаривать: «Поезжай лучше в Ленинград, там тоже есть военно-морское училище, и оно ближе, чем в Баку». Но там не было штурманского факультета, поэтому я отказался. Настоял на своём и добился разнарядки в Каспийское высшее военно-морское училище им. С.М. Кирова. Пять лет отучился на штурманском факультете, и по его окончании в 1975 году попросился на Северный флот, где ещё во время учёбы проходил стажировку — в Видяево, в дивизии подводных лодок. В управлении кадров пошли навстречу, направили служить на место стажировки.

- Как встретил Вас Север?

- Строго и требовательно, но дружелюбно. Необходимо было быстро всё освоить, чтобы получить допуск — на самостоятельное управление боевой частью, дежурство по кораблю. Занимался усердно, часов в сутках не хватало. Но я старался, успевал, вовремя сдавал зачёты. Да и учителя были хорошие, и не только из командного состава. Никогда не считал зазорным, изучая устройство подводной лодки, обратиться за помощью к мичману или матросу срочной службы – старшине боевого поста, который за 3 года службы изучил все в совершенстве.

- Приехали на службу один или с молодой женой?

- Вместе с супругой. Лидия Николаевна Дубовая — родом из украинского города Смела. Учились в одной школе. После 8-ми классов она поступила в педучилище, которое закончила в 1972 году. Работала старшей пионервожатой, учительницей младших классов. Уже взрослыми опять встретились, поженились и в августе 1975 года вместе приехали на Краснознамённый Северный флот.

- Сейчас многие ностальгируют по советским временам, когда молодым специалистам, а военнослужащим – тем паче, сразу же предоставляли жилье…

- С жильём и в те времена было сложно. По приезде в Видяево мы 3 дня прожили в общежитии гостиничного типа. А когда получил назначение на корабль, решением жилищной комиссии выделили комнату в двухкомнатной квартире с подселением. В другой комнате жила молодая семья товарища, где уже рос маленький сын. Так, в тесноте, как говорится, да не в обиде, прожили 2 года, после чего нам дали однокомнатную квартиру в 17 квадратных метров.

- Вы получили назначение на службу, а супруга работу быстро нашла?

- Жёнам военных моряков нелегко было трудоустроиться, вакансий не хватало. Но поскольку Лидия Николаевна обладала хорошими организаторскими способностями, занималась музыкой, ей предоставили место заведующей клубом военных строителей. В Видяево тогда было 3 военно-строительных отряда, которые возводили жилые дома и объекты военной инфраструктуры. Потом, когда освободилось место в общеобразовательной школе, устроилась туда учителем младших классов.

- Для ребятишек мест в детсадах хватало?

- С этим тогда тоже было сложновато. Наша дочь Анна родилась в 1977 году, и с ясельного возраста, когда жена устроилась на работу, водили её к нянечке на дом. Обычно в роли таких нянечек выступали неработающие жены военнослужащих, тоже имеющие маленьких детей. Детишки целый день играли — вместе веселей, особенно если разница в возрасте небольшая. Так что, с детсадами у нас в военных городках всегда было непросто.

И очень хорошо, что сегодня действуют федеральная и региональная программы по обеспечению детей, возрастом от 3 до 7 лет, местами в дошкольных учреждениях. Сейчас занимаемся формированием в детсадах ясельных групп, и это здорово. Нынешним законом о статусе военнослужащего предусмотрено, что семьи должны быть обеспечены местами в детских садах. А в 70-е годы вопросы устройства детей в детсады рассматривала специальная комиссия береговой базы, в первую очередь места получали семьи с работающими мамами.

- Ваше продвижение по служебной лестнице можно назвать быстрым и успешным?

- На каждой должности, чтобы получить отличную подготовку, нужно проработать хотя бы 2 года минимум. У меня, я считаю, карьера офицера-подводника сложилась удачно. Была хорошая школа, отличные учителя, доверявшие своим ученикам полностью, длительная морская практика, включая боевые походы на подлодках. Потом перешёл на службу в штаб эскадры подводных лодок.

- Когда пришло понимание того, что Вам, по завершении службы, стоит заняться государственным управлением?

- В 1994 году проходило реформирование Вооружённых Сил. Штаб упразднялся, образовалась новая структура – Видяевский район базирования флота, вводилась должность начальника гарнизона Видяево. Я был приглашён на собеседование к тогдашнему командующему Северным флотом, адмиралу Олегу Ерофееву, он предложил мне возглавить район базирования. Это такая большая береговая структура, куда, помимо военных объектов, входил жилой посёлок Видяево. Я отвечал практически за всё – за жилфонд, 3 детских садика. На Кольский район замыкались школа, библиотека и амбулатория, но вопросы их обеспечения находились в моем ведении и ведении начальника гарнизона. Гражданской власти в посёлке не было, территориально он замыкался на сельское поселение Ура-губа, местный Совет депутатов. Процесс вникания в муниципальное управление начался у меня именно тогда. В январе 1997 года обратился к командующему Северным флотом с предложением — придать открытому гарнизону Видяево статус ЗАТО. Получил одобрение и стал готовить документы. Моя коллега — депутат областной думы Надежда Петровна Максимова — тогда была председателем комитета по местному самоуправлению правительства Мурманской области. Вместе с ней готовили документы на подпись министрам, губернатору, на согласование командующему Северным флотом. Потом повез их в Москву, а там не принимают. Говорят, что нельзя придать Видяево статус ЗАТО, потому что в посёлке нет ни исполнительной, ни законодательной власти. В 1999 году обратился к Павлу Александровичу Сажинову (он тогда был председателем регионального парламента), чтобы он помог провести выборы в совет депутатов Видяево. В том же году выборы провели, избрали Совет депутатов числом 9 человек, из которых председателем Совета выбрали меня. Опять повез документы в Москву, но наше предложение снова отклонили. Только 6 марта 2001 года, по указу президента, Видяево стал закрытым административно-территориальным образованием. Это позволило посёлку получать средства напрямую из федерального бюджета, что способствовало и способствует его развитию. После выхода указа необходимо было в шестимесячный срок сформировать органы местного самоуправления, администрацию Видяево. С 1 января 2002 года — принять в муниципальную собственность объекты от Кольского района. Командующим Северным флотом уже стал Вячеслав Алексеевич Попов, у него я и поинтересовался о своих дальнейших действиях. Получил ответ: идти дальше по линии муниципального управления – становиться главой муниципального образования. Тогда мною было принято окончательное решение о завершении военной службы и переходе на службу муниципальную. Тем более, что главой муниципального образования я стал, решением Совета депутатов, ещё в мае 2001 года. В уставе муниципалитета было записано, что глава избирается из состава совета. Большим подспорьем на новом поприще стал мой семилетний опыт работы начальником Видяевского района базирования флота. Так что переход на новую должность произошёл практически незаметно. Только форменный китель сменил на гражданский пиджак.

- Ваша партийная карьера тоже развивается по линии восходящей. Расскажете немного об этом?

- В партию «Единая Россия» я вступил сразу же после объединения общественно-политического движения «Единство» и избирательных блоков «Отечество – Вся Россия» и «Наш дом – Россия», это случилось 16 лет назад. Был сначала рядовым членом партии, потом на одной из конференций избрали секретарём местного отделения «ЕР». А в 2011 году мне было предложено возглавить Мурманское региональное отделение партии «Единая Россия». Понимал, что это большая ответственность, партийная работа отнимает много времени. Но я человек военный, если надо, значит, надо, и дал согласие на выдвижение своей кандидатуры.

- Сложно сочетать сразу два высоких поста – главы регионального отделения «ЕР» и спикера облдумы?

- Партия «Единая Россия» в 2016 году победила на выборах в Мурманскую облдуму, поэтому я чувствую огромную ответственность перед избирателями. Тем более, что избирался по единому избирательному округу, шёл в первой партийной тройке. Стараюсь чаще бывать во всех без исключения муниципальных образованиях, вникать в их проблемы. Партия «ЕР» — это та партия, которая берёт на себя ответственность за происходящее в стране. Главное – это выполнение предвыборной программы, предвыборных обещаний, наказов избирателей — будь то Госдума, или региональный парламент.

- Оппозиционные фракции в областной думе при наличии большинства единороссов сохраняют «боевой» дискуссионный дух?

- При обсуждении разных вопросов, бывает, проходят большие споры. Очень активны наши молодые коллеги из фракции ЛДПР – что-то поддерживают, другое — нет. По всем темам имеют свою точку зрения, но после их детального обсуждения приходим к консенсусу. Александр Геннадьевич Макаревич хоть и один представляет партию «Справедливая Россия» в думе, но всегда критически подходит к любому обсуждаемому вопросу. Геннадий Васильевич Степахно с Михаилом Васильевичем Антроповым от фракции КПРФ – опытные депутаты, тоже всегда решительно отстаивают свою позицию. По бюджету оппозиция голосует, как правило, или против, или воздерживается, а по законопроектам приходим к общему знаменателю. Если согласия нет — создаём рабочую группу для отработки спорных вопросов.

- Грядут президентские выборы. Региональное отделение партии «ЕР» как-то к ним готовится?

- На декабрьском съезде партии принято решение о поддержке кандидатуры действующего президента Владимира Владимировича Путина. Хоть он и идёт на выборы самовыдвиженцем, но партия «Единая Россия» считает его своим. Поддерживала кандидатуру президента и на предыдущих выборах, да и глава государства постоянно поддерживает единороссов. Сейчас главная задача – чтобы все избиратели пришли на участковые избирательные участки. В свете давления на страну извне – санкции, прессинг в олимпийском движении – мы должны пригласить северян выполнить 18 марта свой гражданский долг, избрать президента, который будет уверенно и достойно руководить страной.

- Какими будут Ваши поздравления в преддверии 23 февраля?

- Я хотел бы поздравить с Днём защитника Отечества военнослужащих, проходящих военную службу, ветеранов, внёсших свою лепту в боеготовность Краснознамённого Северного флота, который сейчас переименован в Объединённое стратегическое командование «Северный флот». Молодому поколению — тем, кто проходит срочную службу, хочу пожелать достойного продолжения боевых традиций, заложенных предшественниками.

Подготовила Екатерина СЕРЕГИНА.