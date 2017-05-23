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Мурманская область. Арктика23.05.17 13:20

Если раньше женщины-предприниматели составляли треть получателей господдержки, то сегодня – уже половину – Марина Ковтун

Сегодня в Мурманске в третий раз проходит международная конференция «Развитие женского предпринимательства и социальных технологий». Встречу деловых северянок и представителей органов власти открыла губернатор Мурманской области Марина Ковтун. Глава региона подчеркнула, что немалую часть российского бизнес-сообщества сегодня составляют женщины.

«На мой взгляд, участие женщин в бизнесе придаёт ему особые качества. Женщины, сосредоточенны, аккуратны, возможно, не так склонны к риску, зато более вдумчивы и спокойнее воспринимают неудачи», – отметила Марина Ковтун.

Активность современных деловых женщин хорошо видна на примере получателей государственной поддержки на развитие бизнеса в Мурманской области, рассказала Марина Ковтун. В регионе реализуется целый ряд мер господдержки. С 2012 года на эти цели было направлено более 190 млн рублей из регионального и порядка 340 млн рублей из федерального бюджета. Финансовую помощь получили более чем 1200 предпринимателей.

«Если раньше женщины-предприниматели составляли треть получателей господдержки, то сегодня – уже половину», – подчеркнула Марина Ковтун.

В женских руках находится значительная доля социальных бизнес-проектов Мурманской области. В Мурманской области социальный бизнес динамично развивается. Сегодня 30% поставщиков услуг на региональном рынке соцобслуживания – это негосударственные структуры, которые оказывают гражданам бесплатные услуги и получают возмещение затрат. Кроме того, в этом году в нескольких муниципалитетах области часть финансирования в сфере дополнительного образования детей будет передана бизнесу и некоммерческим организациям.

«Горизонты социального предпринимательства расширяются, что приносит безусловную пользу всему обществу: люди, в том числе дети, инвалиды, старики, получают качественные услуги; появляются новые рабочие места; наконец, в общественном сознании сам бизнес приобретает, что называется, человеческое лицо. И прекрасно, что всё чаще это лицо женское», – сказала Марина Ковтун и пожелала участникам конференции успехов в делах.

В своём приветственном слове к участникам конференции генеральный консул Генерального консульства Королевства Норвегии в Мурманске Уле Андреас Линдеман поделился с присутствующими норвежским опытом в преодолении гендерных стереотипов.

В рамках конференции была развёрнута интерактивная творческая площадка женщин-предпринимателей «Арктика с любовью». В ходе знакомства с работами деловых северянок губернатор Марина Ковтун предложила создать региональную творческую мастерскую, где рукодельницы могли бы создавать и продавать свои изделия.

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