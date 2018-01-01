Если я заболею, то к врачам обращаться стану
В новогодние праздники мурманчане смогут получить весь комплекс медицинских услуг, в том числе – стоматологических, в учреждениях здравоохранения.
Амбулаторно-поликлинические учреждения (подразделения):
- 1, 3, 5, 7 и 8 января - выходные праздничные дни;
- 2, 4 и 6 января - работа амбулаторно-поликлинических учреждений (подразделений) - с 9.00 до 15.00, приём вызовов на дом - с 9.00 до 12.00.
Дополнительно в праздничные дни будет обеспечено дежурство специалистов:
- 4 января – врач оториноларинголог ГОБУЗ «Детская консультативно-диагностическая поликлиника» (ул. Полярные Зори, 36) - с 10.00 до 12.00;
- 4 января – врач детский хирург ГОБУЗ «Детская городская поликлиника №4» (ул. Бочкова, 1) - с 10.00 до 12.00;
- 6 января – врач оториноларинголог ГОБУЗ «Детская городская поликлиника № 5» (ул. Инженерная, 1а) - с 10.00 до 12.00.
Стоматологическая служба в городе Мурманске:
- 1, 7 и 8 января – Кабинет неотложной стоматологической помощи № 2 (просп. Героев-североморцев, 56) - с 9.00 до 22.00;
- со 2 по 6 января – Кабинет неотложной стоматологической помощи №2 (просп. Героев-североморцев, 56) - с 15.30 до 22.00;
- 3 января – стоматологическое отделение № 1(просп. Ленина, 78) и детское стоматологическое отделение (ул. Софьи Перовской, 8) - с 9.00 до 15.00;
- 4 января – стоматологическое отделение ГОБУЗ «Мурманская городская поликлиника № 2» (просп. Кольский, 149а) - с 9.00 до 15.00;
- 5 января – стоматологическое отделение № 2 (просп. Героев-североморцев, 56) - с 9.00 до 15.00;
- 6 января – стоматологическое отделение № 1 (просп. Ленина, 78), детское стоматологическое отделение (ул. Софьи Перовской, 8), стоматологическое отделение № 2(просп. Героев-североморцев, 56) - с 9.00 до 15.00.