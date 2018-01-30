Если я заболею в п.Мишуково, то до за помощью 5 км пройду

В связи с появлением в социальных сетях информации о закрытии фельдшерско-акушерского пункта в посёлке Мишуково, Министерство здравоохранения Мурманской области сообщает, что ФАП в п.Мишуково выведен из эксплуатации в июле 2016 года в соответствии с решением суда, связанным с предписанием отдела надзорной деятельности Кольского района УНД ГУ МЧС России по Мурманской области от 14.04.2015 и с учётом предписания заместителя главного государственного санитарного врача по региону от 24.03.2016 о выявлении нарушений санитарного законодательства.

Оказание первичной медико-санитарной помощи жителям п.Мишуково, численностью 191 человек, осуществляется на базе амбулатории п.Междуречье, которая полностью укомплектована врачебными и медсестринскими кадрами, а также оборудованием в соответствии с действующим нормативом. Расстояние между населенными пунктами – 5 км., движение рейсового автобуса – 4 раза в день.

Кроме этого, дополнительно медицинское обслуживание населения п.Мишуково осуществляется сотрудниками амбулатории п.Междуречье на базе передвижного фельдшерско-акушерского пункта («Мобильного центра здоровья»), оснащенного всем необходимым оборудованием и дезинфицирующими средствами.

Выезды осуществляются не реже 2-3 раз в неделю. График выезда размещён на официальном сайте Кольской центральной районной больницы.

Медицинская помощь населению при острых состояниях оказывается бригадами скорой и неотложной медицинской помощи и в приёмном отделении Кольской центральной районной больницы в круглосуточном режиме.

В настоящее время ведутся переговоры с администрацией Кольского района о возможности выделения нового помещения для размещения ФАПа в п. Мишуково.