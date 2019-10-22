Эсминец ВМС США проследил за «морской активностью» России в Заполярье

Американский ракетный эсминец «USS Donald Cook» провёл «мониторинг» морской активности России в Заполярье, об этом сообщается на сайте командования шестым флотом ВМС США. Операция завершилась 16 октября, однако известно об этом стало только сейчас.

Как утверждается в сообщении, поход эсминца за Полярный круг «укрепил приверженность Соединенных Штатов региональной безопасности и стабильности».

«USS Donald Cook» относится к эсминцам УРО (с управляемым ракетным вооружением), он был введён в эксплуатацию в 1998 году. Основным вооружением корабля являются крылатые ракеты «Томагавк» с дальностью полета до 2,5 тысячи километров, способные нести ядерные заряды. На борту «USS Donald Cook» располагается от 56 до 96 ракет этого типа.

В США уже не раз заявляли о необходимости противостоять растущему российскому влиянию в Арктике. Так, госсекретарь Майк Помпео выражал обеспокоенность «российскими притязаниями» на международные воды Северного морского пути и планами соединить его с китайским морским Шелковым путем, пишет РИАН. Бывший советник американского президента Дональда Трампа по национальной безопасности Джон Болтон пообещал, что Вашингтон в скором времени установит круглогодичное присутствие в Арктике. По его словам, это станет возможным, когда будут введены в строй новые американские ледоколы.