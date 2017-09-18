Есть 1 млн тонн - Кандалакшский морской торговый порт почти в 3 раза увеличил отгрузку угля

Кандалакшский морской торговый порт (входит в группу компаний «ТАЛТЭК») наращивает обороты отгрузки угля - с начала 2017 года порт отгрузил более 1 млн тонн угля на экспорт. По сравнению с аналогичным периодом 2016 этот показатель увеличился практически втрое.

В целом, с начала года порт обработал 38 судов и более 14 тысяч полувагонов. Увеличение объёмов обусловлено положительной динамикой производственных показателей угледобывающих предприятий ГК «ТАЛТЭК», увеличением экспортных продаж угля в Северо-Западном направлении и оптимизацией логистических цепочек.