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Мурманская область. Арктика27.06.18 07:30

Есть бюджетные места! Началась приёмная кампания – 2018 в колледжах и техникумах региона

Началась приёмная кампания – 2018 в колледжах и техникумах региона. Правительством Мурманской области обеспечено предоставление общедоступного среднего профессионального образования в 18 государственных областных профессиональных образовательных организациях.

Для обеспечения доступности среднего профессионального образования общий объем контрольных цифр приема на обучение за счёт средств областного бюджета остался на уровне предыдущих лет и составил 3470 человек для обучения по 76 образовательным программам среднего профессионального образования. Почти 60% бюджетных мест относятся к профессиям/специальностям технического или естественнонаучного профилей, около 11% - медицинского профиля, 10% - педагогического профиля.

Мурманская область участвует в реализации федерального приоритетного проекта «Рабочие кадры для передовых технологий», в рамках которого внедряются новые образовательные программы СПО, соответствующие лучшим современным стандартам и передовым технологиям, так называемые образовательные программы ТОП-50. В 2018 году планируется набор по 17 программам ТОП‑50 в 13 колледжей, в том числе внедрение 8 новых для Мурманской области образовательных программ: Гостиничное дело, Мастер контрольно-измерительных приборов и автоматики, Мастер слесарных работ, Монтаж, техническое обслуживание и ремонт промышленного оборудования, Оператор станков с программным управлением, Поварское и кондитерское дело, Технология металлообрабатывающего производства, Фрезеровщик на станках с числовым программным управлением.

Также за счёт средств областного бюджета осуществляется прием в 6 областных колледжах (Апатиты, Кандалакша, Ковдор, Кола, Мурманск) лиц с ограниченными возможностями здоровья (с различными формами умственной отсталости), не имеющих основного общего образования, на обучение по программам профессиональной подготовки по 9 профессиям («Пекарь», «Повар», «Продавец продовольственных товаров», «Слесарь по ремонту автомобилей», «Жестянщик», «Слесарь-ремонтник», «Столяр строительный», «Плотник»).

Наша справка:

Порядок приёма на обучение по образовательным программам среднего профессионального образования  утверждён приказом Минобрнауки России от 23.01.2014 № 36.

Согласно Порядку приём на обучение по программам среднего профессионального образования за счёт бюджетных ассигнований федерального бюджета, бюджетов субъектов Российской Федерации является общедоступным. Если численность поступающих превышает количество бюджетных мест – учитывается средний балл аттестата.

Прием документов на первый курс начинается не позднее 20 июня.

Приём заявлений в образовательные организации на очную форму получения образования осуществляется до 15 августа, а при наличии свободных мест в образовательной организации прием документов продлевается до 25 ноября текущего года.

При приёме на обучение по образовательным программам среднего профессионального образования по профессиям и специальностям, требующим у поступающих наличия определенных творческих способностей, физических или психологических качеств, проводятся вступительные испытания. Приём заявлений у лиц, поступающих для обучения по образовательным программам по специальностям (профессиям), требующим у поступающих определенных творческих способностей, физических или психологических качеств, осуществляется до 10 августа. Вступительные испытания проводятся в письменной или устной форме, в виде прослушивания, просмотра, собеседования или в ином виде, определяемом правилами приёма.

Абитуриентам необходимо заблаговременно ознакомиться с правилами приёма, сроками приема документов, перечнем вступительных испытаний, проводимых образовательной организацией, расписанием проведения вступительных испытаний, информацией о необходимости прохождения медицинского осмотра, о наличии общежития и т.п., размещенными на сайтах образовательных организаций.

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