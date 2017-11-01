Есть ли в России компетентная лоцманская власть?

Этот вопрос возник после того, как Минтранс России разместил на Федеральном портале проектов нормативных правовых актов проект Положения о морских лоцманах Российской Федерации. Процедура публичного обсуждения документа продлится до 3 ноября 2017 года.

Проект Положения о морских лоцманах Российской Федерации представляет собой документ на 18 листах формата А4, который состоит из 8 разделов и 45 пунктов со сквозной нумерацией.

В разделе II «Требования, предъявляемые к морским лоцманам» подробно изложено, что морской лоцман должен иметь, что должен знать и уметь, каким требованиям должен удовлетворять и т. д.

Представляется, что в разработке проекта Положения активное участие принимал работник отдела кадров, так как указанные вопросы больше относятся к должностной инструкции морского лоцмана.

Кроме того, все эти требования есть в профессиональном стандарте «Лоцман», который утверждён приказом Министерства труда и социального развития Российской Федерации от 13 октября 2017 года № 728 н. Профстандарт «Лоцман» включён в реестр профессиональных стандартов Минтруда России (код ПС: 17.054).

В проекте Положения о морских лоцманах сведения о профстандарте «Лоцман» отсутствуют. Но, согласно Трудовому кодексу Российской Федерации обучение, порядок подтверждения и повышения квалификации, порядок профессиональной подготовки, проведение аттестации морских лоцманов должны проводиться с учётом требований профессионального стандарта «Лоцман».

Вызывает удивление пункт 3 проекта Положения, которым Минтранс России организацию профессиональной подготовки, подтверждения или повышения квалификации морских лоцманов возлагает на Федеральное агентство морского и речного транспорта. Согласно Положению о Федеральном агентстве морского и речного транспорта, утверждённого постановлением правительства Российской Федерации от 23 июля 2004 года № 371, вопросы лоцманского обеспечения не входят в компетенцию Росморречфлота.

В соответствии с п.3 ст.90 Кодекса торгового мореплавания Российской Федерации порядок лоцманской проводки судов в морском порту устанавливается капитаном морского порта.

Очевидно, что указанный Порядок должен представлять собой писаный документ (акт ненормативного характер), изданный капитаном соответствующего морского порта.

Об этом важном обстоятельстве в проекте Положения даже не упоминается.

Непонятно, почему до настоящего времени Минтранс России не обязал капитанов морских портов издать соответствующие акты ненормативного характера, устанавливающие порядок лоцманской проводки в морском порту.

В пункте 10 п.п.9 проекта Положения указано, что в случае, если погодные условия не позволяют морскому лоцману подняться на борт судна, то он имеет право осуществлять лоцманскую проводку методом лидирования.

Необходимо уточнить, какие именно погодные условия могут не позволить морскому лоцману подняться на борт судна в данном случае.

В СССР Министерство морского флота, которое эффективно осуществляло функции компетентной лоцманской власти, строго регламентировало вопросы безопасности при доставке на суда и снятия с них морских лоцманов. Соответствующие Правила были утверждены приказом Минморфлота СССР от 25 ноября 1976 года № 202 и введены в действие с 1 августа 1977 года.

Например, согласно требованию указанных Правил приём и высадка лоцманов разрешалась только с подветренного борта, при волнении моря не более 4 баллов. Было запрещено также производить приём и высадку морских лоцманов во время ливневого дождя, пурги и нулевой видимости.

Пункт 5 п.п.29 проекта Положения обязывает морского лоцмана знать безопасные процедуры посадки и высадки морского лоцмана. Неясно, о каких процедурах идёт в данном случае речь?

Дело в том, что до настоящего времени Минтранс России безопасные процедуры посадки и высадки морских лоцманов не разработал. Видимо, безопасность морских лоцманов при оказании ими лоцманских услуг чиновников Минтранса России совсем не интересует.

Вопросами безопасности при доставке на суда и снятия с них морских лоцманов озаботилось Министерство труда и социального развития Российской Федерации. Приказом Минтруда России от 5 июня 2014 года № 367н были утверждены «Правила по охране туда на судах морского и речного флота». Пункт 103 Правил регламентирует вопросы безопасности (охраны труда) при приёме и высадке морского лоцмана.

Вызывает удивление отсутствие в проекте Положения требований к устройствам для передачи лоцмана: лоцманским штормтрапам и механическим лоцманским подъёмникам. Это напрямую касается вопросов безопасности работы морского лоцмана.

Морской лоцман вправе не подниматься на борт судна или не покидать его, если лоцманский штормтрап или механический лоцманский подъёмник не соответствуют требованиям правила 17 главы V МК СОЛАС 74/78.

То есть, устройства для передачи лоцмана должны обеспечивать безопасную посадку и высадку морского лоцмана с любого борта судна.

В пункте 10 п.п. 4,5,6 проекта Положения морскому лоцману делегируется право, при осуществлении лоцманской проводки, получать от капитана судна сведения: о конструктивных, эксплуатационных особенностях и текущем состоянии навигационных приборов, «двигательной» установки, рулевого, подруливающего, якорного и других устройств, о маневренных характеристиках и особенностях управляемости судна и т.д.

Есть основания полагать, что разработчики данного документа совершенно не представляют работу морского лоцмана на судне при осуществлении им лоцманской проводки.

В рамках Международной морской организации (ИМО) в 1987 году были разработаны стандарты передачи информации капитаном морскому лоцману, которая даёт представление о состоянии судна в период проводки в части загрузки, двигателей и движителей, рулевого и подруливающего устройств и другого соответствующего оборудования, а также о маневренных характеристиках принятого под проводку судна.

Вся эта информация содержится в стандартной лоцманской карточке (Pilot card), форма и содержание которой утверждены резолюцией ИМО А.601 (15) от 19 ноября 1987 года.

В пункте 11 п.п.2 проекта Положения на лоцмана возложена обязанность перед началом лоцманской проводки получить от капитана судна заполненную лоцманскую карточку, которая содержит точные данные об осадке судна, о длине, ширине и вместимости судна, его технико-эксплуатационных и маневренных характеристиках, наличия и степени готовности «судовых средств движения», управления, навигации, сигнализации и связи.

Можно предположить, что разработчики проекта Положения не знакомы с формой и содержанием стандартной лоцманской карточки.

Стандартная лоцманская карточка является важным документом для морского лоцмана, при осуществлении им лоцманской проводки морского судна.

Есть необходимость опубликовать форму стандартной лоцманской карточки в виде приложения к Положению о морских лоцманах Российской Федерации.

В пункте 5 п.п.30 проекта Положения есть требование, согласно которому морской лоцман должен владеть английским языком в объёме, необходимом для осуществления лоцманской проводки. Причём, эти знания должны быть не ниже «Стандартных фраз ИМО для общения на море». Имеется и ссылка на резолюцию ИМО А.960(23) от 5 декабря 2003 года.

Необходимо уточнить, что резолюция ИМО А.960(23) касается рекомендаций по подготовке и дипломированию морских лоцманов, а «Стандартные фразы ИМО для общения на море» были приняты резолюцией ИМО А.918(22) от 29 ноября 2001 года.

Как приложения к Положению о морских лоцманах Российской Федерации желательно опубликовать форму лоцманского удостоверения и форму лоцманской квитанции.

Отсутствует в проекте Положения и обязательное требование о том, что с момента прибытия морского лоцмана и до его ухода на судне должен быть поднят однофлажный сигнал по МСС – «У меня на борту лоцман».

Необходимо также прописать в Положении о морских лоцманах в Российской Федерации требование о том, что морские лоцманы обязаны обеспечивать не только безаварийную проводку судов, но и постановку судов на якорь или бочку и съёмку с них, постановку судов в док и вывод их из дока, швартовку судов к причалам и отшвартовку судов от причалов, перестановку судов в порту.

Так есть ли в Российской Федерации компетентная лоцманская власть?

В силу ст.2 и ст.5 Кодекса торгового мореплавания Российской Федерации государственное управление в сфере лоцманской деятельности возложено на Министерство транспорта Российской Федерации. То есть, де-юре, лоцманская власть в Российской Федерации - это Минтранс России.

Но, учитывая изложенное, а также содержание опубликованного для публичного обсуждения проекта Положения о морских лоцманах в Российской Федерации, следует полагать, что де-факто, компетентная лоцманская власть в Российской Федерации в настоящее время отсутствует.

Е.В. СЕЛЮКОВ, капитан дальнего плавания, инженер по организации перевозок и управлению на морском транспорте, юрист, почётный работник морского флота, ветеран труда.

г.Мурманск