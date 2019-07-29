В 2019 году в Мурманской области предусмотрен ремонт более 88 км дорожного полотна на 15 объектах. 13 из них приводятся в порядок с привлечением федеральных средств в рамках национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги».

Как доложил в ходе оперативного совещания в правительстве региона министр транспорта и дорожного хозяйства Мурманской области Дмитрий Соснин, на сегодняшний день полностью завершена укладка асфальта на автоподъезде к ЗАТО Заозёрск, автодороге Оленегорск – Ловозеро, автодороге Кола – Верхнетуломский – КПП «Лотта» (в рамках программы приграничного сотрудничества Россия-ЕС «Коларктик») и на мосту через Кольский залив в Мурманске. В целом на объектах регионального проекта «Дорожная сеть» работы по укладке асфальта выполнены на 57%.

Полным ходом идут работы, предусмотренные нацпроектом в агломерации «Мурманская». Запланированный ремонт улиц областного центра выполнен на 40%.

Несколько ниже темпы исполнения работ на дорогах местного значения с привлечением субсидий из областного бюджета. Из 22 муниципальных образований, получивших в этом году субсидии, к концу июля закончили ремонт дорог только 5 – Апатиты, Зеленоборский, Ревда, Кильдинстрой и Полярные Зори. А в Умбе и Верхнетуломском до сих пор не завершены торги на подряд.

Есть проблема с работой муниципалитетов с ямочным ремонтом – объём исполнения работ составляет лишь 36%. Для активизации работы по оперативному ремонту дорожного полотна региональный Минтранс создал в Интернете специальное облачное хранилище, куда сотрудники министерства и собственники дорог могут загрузить фотографии обнаруженных на дорогах ям и результаты их заделки.

Формально сроки исполнения дорожных работ соблюдаются, однако, как подчеркнул врио губернатора Мурманской области Андрей Чибис, такие темпы не могут устраивать ни власть, ни жителей региона.

«Я просил вас, коллеги, быть «ближе к земле», к муниципалитетам. Мы входим в август, а начинаем выяснять, что в муниципалитетах возникают сложности. Нам в конце лета приходится «докручивать» вопросы в ручном режиме. Ямочный ремонт – это вопрос оперативной работы. Для людей нет разницы – муниципалитет это, областное правительство или Федерация, - это публичная власть. И все системы должны следить за тем, что происходит», – отметил Андрей Чибис.

Глава области также поручил Минтрансу привлечь к контролю качества выполнения дорожных работ активистов ОНФ.