В Мурманской областной научной библиотеке состоялась встреча «Есть такая профессия – Родину защищать». Гостями встречи стали ветеран пограничной службы Сергей Владимирович Клюшев и сотрудник Пограничного управления ФСБ России по западному арктическому району.

Мероприятие проходило в рамках цикла «Дни профессий» и было приурочено к 100-летию со дня учреждения пограничной охраны. Об истории этой службы от древних времен до сегодняшних дней, о её славных традициях, актуальности выполняемых задач, особенностях структуры пограничных войск, боевой технике и требованиях, которые предъявляются к пограничникам, а также о военных вузах, которые готовят специалистов пограничных служб, рассказали профессионалы, сопровождая свои выступления электронной презентацией и видеороликом по теме.

На встрече присутствовали учащиеся Кадетской школы г.Мурманска, а также ученики кадетских классов средней общеобразовательной школы № 56. После мероприятия ребята ответили на вопросы мультимедийной викторины «На страже Родины» и познакомились с выставкой изданий из фонда библиотеки, посвященной 100-летию со дня учреждения пограничной охраны.