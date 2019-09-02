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Мурманская область. Арктика02.09.19 08:15

Естественная убыль населения в Мурманской области составила 1077 человек

Региональное Министерство экономического развития подготовило информацию об основных результатах экономической деятельности, уровне жизни населения Мурманской области за январь - июль и оценке основных показателей за январь-декабрь 2019 года.

Как сообщает ведомство, в первом полугодии 2019 года в Мурманской области сохранилась тенденция снижения рождаемости в связи с продолжающимися структурными изменениями в составе населения. По предварительным данным за шесть месяцев текущего года в регионе родился 3241 ребёнок, что на 10% меньше чем в январе-июне 2018 года (3603 человека). Коэффициент рождаемости составил 8,7 родившихся на 1000 населения против 9,6 в 2018 году.

Системные меры в сфере здравоохранения на фоне старения населения региона направлены на сдерживание негативной динамики показателей смертности. Число умерших за шесть месяцев т.г. снизилось по сравнению с соответствующим периодом предыдущего года на 1,5% (4318 человек против 4382 человека в январе-июне 2018 года). Общий коэффициент смертности составил 11,6 умерших на 1000 населения против 11,7 в 2018 году.

Естественная убыль населения составила 1077 человек (в январе-июне 2018 года – 779 человек).

В регионе сохраняется миграционная убыль населения, которая в январе-июне 2019 года составила 1435 человек (в январе-июне 2018 года – 1703 человека), из них более 69% - граждане старше трудоспособного возраста. Численность прибывших и выбывших граждан сократилась на 5%.

 

 

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Zviygincew
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Комментарий к новости:Естественная убыль населения в Мурманской области составила 1077 человек
михаил
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