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Мурманская область. Арктика25.01.19 14:13

Эта снежная зима загоняла УДХ

В Мурманске за три дня выпало больше половины месячной нормы осадков. Мурманские дорожники в круглосуточном режиме наводят чистоту на городских улицах.

К уборке специалисты муниципального учреждения «Управление дорожного хозяйства» подходят комплексно. Она включает в себя механизированную очистку проезжей части дорог и тротуаров, а также лестниц и остановок в ручном режиме.  В эти снежные дни трудовую вахту несут около 150 человек и более 200 единиц уборочной техники.

– За 72 часа израсходовано 172 самосвала пескосоляной смеси, вывезено более 12 тысяч кубометров снега, – рассказал директор муниципального учреждения «Управление дорожного хозяйства» Станислав Ланин.

По прогнозу синоптиков, к субботе снегопады прекратятся и на смену им придёт похолодание. Сотрудники УДХ оперативно реагируют на погодные изменения и своевременно принимают необходимые меры.

Очистку территории затрудняют припаркованные вдоль проезжей части автомобили. В результате техника не может провести качественную уборку в необходимом объёме.

Напомним, недавно в областном центре стартовала акция «Парковка с уважением». Инициаторами мероприятия выступили редакция газеты «Вечерний Мурманск» и муниципальное учреждение «Управление дорожного хозяйства». Проект поддержала Госавтоинспекция.

Редакция газеты «Вечерний Мурманск» разработала уникальные парковочные визитки для автолюбителей. Такую информационную карточку водитель кладет на переднюю панель автомобиля так, чтобы цифры номера телефона были хорошо видны снаружи. Теперь тот человек, которому мешает авто, может просто позвонить и попросить убрать машину.

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