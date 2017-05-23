Для доверчивых россиян кибермошенники приготовили новую «приманку»ОТКРЫТАЯ СТУДИЯ: Не так страшен ЕГЭ, как его порой малюют
 ТВ-ПрограммаТВ-НовостиРейтинг-51Частные объявления
Мурманская область. Арктика23.05.17 08:45

Этим летом организованным отдыхом будет охвачено более 20 тысяч юных северян

О ходе подготовки детской летней оздоровительной кампании сегодня на оперативном совещании, которое провела губернатор Марина Ковтун, доложила министр образования и науки Мурманской области Наталия Карпенко.

Как отметила Наталия Карпенко, в этом году подготовка летнего отдыха детей проходит в новых условиях – впервые решения об открытии детских оздоровительных учреждений на территории муниципалитетов принимаются главами администраций на заседаниях межведомственных комиссий. В настоящее время во всех оздоровительных учреждениях региона контрольно-надзорные органы проводят проверки на соответствие требованиям санитарного законодательства, пожарной и антитеррористической безопасности.

В этом году на проведение детской оздоровительной кампании в течение года в областном бюджете предусмотрены средства в объеме 275,5 млн рублей. Организованным отдыхом будет охвачено 37,5 тысячи детей, в том числе 22 тысячи детей в период летней оздоровительной кампании. Как сообщила Наталия Карпенко, 2/3 ребят летом отдохнут за пределами Мурманской области, при этом порядка 60% из них – на побережьях Черного и Азовского морей. В Мурманской области этим летом 99 оздоровительных лагерей примут 8,5 тысячи ребят. Первая смена на территории региона откроется в начале июня, а 29 и 30 мая состоятся первые выезды детей на отдых за пределы региона – в Анапу и Новороссийск.

Особенность этого года – специализированные детские составы, которые по договоренности с ОАО «РЖД» отправятся по маршрутам Мурманск-Самара и Мурманск-Анапа. В каждом таком составе предусмотрены вагоны-рестораны, вагоны с системой кондиционирования воздуха, биотуалеты, сопровождение медицинских работников и сотрудников органов внутренних дел.

Наталия Карпенко напомнила, что в детские оздоровительные учреждения на территории области все дети направляются бесплатно. Для детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, оплата путевки, проезда к месту отдыха и обратно осуществляется за счет бюджетных средств, родители оплачивают только питание в пути следования.

Губернатор Марина Ковтун поручила главам администраций муниципалитетов взять под личный контроль вопросы организации безопасного отдыха детей и своевременно обеспечить приемку всех детских оздоровительных учреждений, а региональному министерству образования и науки – обеспечить контроль проведения летней оздоровительной кампании. Особое внимание, подчеркнула Марина Ковтун, необходимо уделить детям, состоящим на профилактических учетах – все они должны быть охвачены организованными формами отдыха и трудовой занятости.

«Организация детского отдыха – задача комплексная. Все органы государственной власти, органы местного самоуправления, обеспечивающие этот процесс, должны отнестись к ней максимально ответственно и наладить между собой тесное взаимодействие. Сбоев быть не должно», – подчеркнула глава региона.

Комментарии

-

Новости муниципалитетов

-АналитикаГоспрограмма «Доступная среда» пока не улучшила жизнь инвалидов - Счётная палатаВ январе-феврале текущего года впервые за многие годы в Мурманской области отмечен миграционный прирост населенияВ последние годы миграционный отток из Мурманской области замедлился
-ФоторепортажЖители флотской столицы вышли на субботник «Зелёная весна»
-Спецпроекты "Арктик-ТВ"«ArcticWave» - ступень в будущее
-Политбарометр
ПодробнееРейтинговое голосование «Единой России» заставило участников поволноваться
-Слово не воробей...Арктики не будет – её заменят опорные зоны
-Нам интересно Ваше мнение
17.05.17: «Сейчас реальные доходы граждан России начали постепенно повышаться, и туристическая активность тоже возрастает», - сообщил Владимир Путин, президент РФ, на встрече с чешским коллегой Милошем Земаном. А вы уже ощущаете рост своего благосостояния?Проголосовало: 498 человек
-Ходят слухи…Алексей Навальный «вьёт гнездо» в Мурманске
-

Календарь

ПнВтСрЧтПтСбВс
123456789101112131415161718192021222324252627282930311234
-Скоро в эфире13:00«Международные новости». Информационная программа13:30Новости. Информационная программа.14:00«Умка». Детская программа (6+)14:30Новости. Информационная программа.15:00«Среда обитания». Документальный цикл (16+)16:00«Международные новости». Информационная программа
-PRO ДеньгиВ апреле розничная торговля перестала снижаться - впервые с начала 2015 годаЗарплата у россиян стала больше, а реальные денежные доходы - меньше-PRO ВалютуДоллар пошёл на повышениеКурс доллара снизился на 66 копеек, евро – почти на 48 копеек-PRO ЭнергетикуЭнергетики региона готовы к пропуску паводковых водКоманда Апатитской ТЭЦ стала победителем соревнований оперативного персонала ПАО «ТГК-1»-PRO ЖКХПрофильная рабочая группа обсудила перспективные варианты обращения с отдельными видами отходов в Мурманской областиПлановые отключения в Мурманске на 23 мая-PRO Нефть и газТаяние льдов ещё 30 лет серьёзно не повлияет на стоимость добычи нефти в Арктике - почётный доктор САФУ Кнут ХинБогатства Арктики стоят дорого в эпоху дешевой нефти-PRO ЗаконыС помощью специального сбора законотворцы надеются ограничить практику применения иноязычных наименованийПравительство изменило систему ценообразования коммунальных услуг
-

Погода

-

Наш регион-51

-Правовая консультацияНаложение ареста на единственное жильё признано законным
-Наши партнёрыРедакция «Московский комсомолец в Мурманске» проводит конкурс новогодних поздравлений
© 2009 - 2017
Наша миссияНаша цельМы работаем для ВасОтдел рекламы 78-10-20
Наш адрес: 183025, г.Мурманск, а/я 292. ООО «ДВАЛИН».
Телефон (815-2) 70-13-70.
Телеканал «Арктик-ТВ» в социальных сетях:
Программы и анонсы, опросы и обсуждения