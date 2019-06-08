12 июня в сквере на улице Ленинградской состоится этнофест «Пою мою Россию!», посвященный празднованию Дня России.

В Мурманской области проживают представители более 120 национальностей, действует 25 национально-культурных общественных объединений и автономий. С 2014 года по инициативе общественности многие из них объединились в рамках проекта «Дом дружбы» Министерства по внутренней политике и массовым коммуникациям Мурманской области.

Ежегодно в День России Дом Дружбы представляет свою творческую программу в разных городах региона. В 2019 году эстафету принимает столица Заполярья - город Мурманск. Представляя свои уникальные культурные особенности, участники проекта «Дом Дружбы» показывают пример бережного отношения к своим национальным корням, языку и культуре, подчеркивая российскую идентичность, как объединяющий фактор в сфере укрепления межнациональных и этноконфессиональных отношений.

Гостей этнофеста ждет яркая концертная программа с участием творческих коллективов и исполнителей национально - культурных автономий и общественных объединений «Дома Дружбы», фольклорных коллективов, клубов национальных культур Мурманской области. В числе участников Народный самодеятельный коллектив «Театр саамских традиций «Эллманнт», ансамбль «Ткума» Еврейского благотворительного центра «Забота - «Сияние Хэсэда», хор казачьей песни «Северная станица» Русского национального культурного центра «Рябиновый край», ансамбль «Акатуй» Чувашского культурного общества «Чувашский край», хор украинской песни «Лелеки», исполнители Молдавского культурного центра «Флуераш» и многие другие.

В рамках мероприятия будут действовать интерактивные игровые площадки, выставки декоративно-прикладного творчества объединений Дома Дружбы, мастер-классы по саамскому рукоделью, обережной куклы «Северная берегиня» и молдавского весеннего амулета - мэрцишора.

В 16.00 в Детской театральной школе жители Заполярья увидят выступление гостей из Петрозаводска - этнографического ансамбля российских немцев «Фольклорная тележка» («Folklorewagen»).