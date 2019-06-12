Этнофест «Пою мою Россию!» посвятили празднику страны

В День России в Мурманске в сквере на улице Ленинградской состоялся этнофест «Пою мою Россию!» – яркий праздник с участием творческих коллективов национально-культурных автономий и общественных объединений, клубов национальных культур региона.

В концертной программе этнофеста выступили народный самодеятельный коллектив «Театр саамских традиций «Эллманнт», ансамбль «Ткума» Еврейского благотворительного центра «Забота – «Сияние Хэсэда», хор казачьей песни «Северная станица» Русского национального культурного центра «Рябиновый край», ансамбль «Акатуй» Чувашского культурного общества «Чувашский край», хор украинской песни «Лелеки», исполнители Молдавского культурного центра «Флуераш» и другие коллективы. Выставки декоративно-прикладного творчества и мастер-классы провели представители Ассоциации кольских саамов, общественной организации содействия правовому просвещению и сохранению культурного наследия саамов Мурманской области (ООСМО), Культурного центра «Азербайджан», Еврейского благотворительного центра «Забота – «Сияние Хэсэда», местной национально-культурной автономии немцев г. Мурманска, молдавского культурного центра «Флуераш», областной общественной организации правовой защиты и социальной помощи выходцам из стран СНГ «Азия», Русского национального культурного центра «Рябиновый край», местной национально-культурной автономии «Белорусы Мурмана».

В 16.00 в рамках этнофеста в Детской театральной школе (просп. Ленина, 16) состоится выступление этнографического ансамбля российских немцев «Фольклорная тележка» («Folklorewagen»), а накануне гости из Петрозаводска провели в столице Заполярья танцевальный мастер-класс, принять участие в котором могли все желающие.

Праздничные мероприятия, посвященные Дню России, сегодня проходят во всех муниципалитетах региона: организованы фестивали, народные гулянья, спортивно-массовые мероприятия и концертные программы. По традиции в рамках всероссийской акции «Мы – граждане России!» волонтеры раздают северянам праздничные трёхцветные ленты.