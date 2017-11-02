«Это наша жизнь!» - клуб авторской песни «Пять углов» приглашает мурманчан и гостей города на концерт

4 ноября в 16.00 клуб авторской песни «Пять углов» приглашает мурманчан и гостей города в областной Дворец культуры и народного творчества им. С.М. Кирова на концерт «Это наша жизнь!».

В концертной программе прозвучат авторские песни «Молодежь», «Позвольте быть вам верной», «Мой кругозор», «Книжица», «Осень», «Поэт и гитара» «Вересковый куст», «Дожди стекают по стеклу», «Как здорово, что все мы здесь сегодня собрались…», «Таганай» и многие другие.