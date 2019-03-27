Это не 1-апрельская шутка – тариф за ТКО для населения снижен более чем на 3 рубля!

27 марта в комитете по тарифному регулированию Мурманской области состоялось заседание правления комитета по вопросам пересмотра тарифных решений на захоронение твёрдых коммунальных отходов для действующих операторов по захоронению ТКО и пересмотра предельного единого тарифа на услугу регионального оператора по обращению с ТКО.

В результате пересмотра тарифных решений с 1 апреля 2019 года предельный единый тариф на услугу регионального оператора по обращению с ТКО составит 866,95 руб./куб м с НДС, а с учётом утвержденных нормативов накопления ТКО плата для населения за услугу по обращению с ТКО составит 130,04 рубля с человека в месяц.

Напомним, в соответствии с постановлением правительства РФ от 16.02.2019 № 156 снижены ставки платы за негативное воздействие на окружающую среду при размещении ТКО IV класса опасности и они установлены на уровне 2018 года в размере 95 руб./тонна до 2024 года.