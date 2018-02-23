Если надо, значит, надоПредставители Саамского собрания Самь Соббар выразили обеспокоенность состоянием рек и озер на территории Мурманской области
 ТВ-ПрограммаТВ-НовостиРейтинг-51Частные объявления
Мурманская область. Арктика23.02.18 07:05

Это не джаз, это музыка любви

26 февраля на сцене Мурманского областного драматического театра мурманчане и гости заполярной столицы смогут встретиться с известным и любимым многими музыкантом J. Seven.

J. Seven — мультиинструменталист, гастролирующий по всему миру, исполняющий музыкальные произведения на пяти инструментах: саксофоне, испанской гитаре, блокфлейте, ударной установке и на перкуссионых инструментах.

Популярный израильский русскоязычный музыкант, выступающий под псевдонимом J. Seven — профессионал, имеющий два музыкальных образования. Своим талантом, кропотливым трудом и виртуозной манерой исполнения артист завоевал широкую известность и по праву стоит в ряду исполнителей, концерты которых вызывают неподдельный интерес всех меломанов.

В отличие от многих музыкантов, J. Seven отличается своей активной манерой, артистизмом и неординарным поведением на сцене. Несмотря на то, что в руках у него один из сложнейших инструментов, артист двигается, выходит в зал, танцует и даже прыгает во время игры на саксофоне, общается со зрителем. Сегодня J.Seven известен не только в Израиле, но и является желанным гостем на сценах многих стран мира.

Концерт «Это не джаз, это музыка Любви» с артистом J. Seven не оставит равнодушным даже самого притязательного ценителя музыки и, несомненно, доставит настоящее удовольствие каждому пришедшему на встречу с настоящей музыкой.

Прозвучат произведения Стиви Уандера, ФаустоПапетти, Джо Дассена, Джеймса Хорнера, ЭнниоМорриконе, Георге Замфира, Рашида Бейбутова.

 

Комментарии

Размещается только после ознакомления сотрудником редакции.
-

Новости муниципалитетов

-Аналитика«Арктического доктора» вызовут 1 июля
-ФоторепортажГотовимся к параду, посвящённому 100-летию РККАXIX Всемирный фестиваль молодёжи и студентов в Сочи глазами мурманчанПервая вода для мощной «Сибири»
-Спецпроекты "Арктик-ТВ"«ArcticWave» - ступень в будущееЗаповедный народТайна генерала Журбы
-Политбарометр
Подробнее8 кандидатов на одно место
-Слово не воробей...Закон может помочь выздоровлению пациента
-Нам интересно Ваше мнение
18.02.18: Как изменится наша жизнь после 18 марта, когда мы выберем Президента РФ?Проголосовал: 231 человек
-Ходят слухи…Региональные журналисты спешат «похоронить» ректора МГТУ
-

Последние комментарии

Александр
22.02.18 18:29
То лидер ЛГТБ Навальный то протухшая лошадинная тушенка Собчак и все к нам прутся
Комментарий к новости:Дочь Анатолия Собчака приглашает на встречу
Алексей
22.02.18 11:42
Полпред побывал везде,где можно было пустить пыль в глаза,а с самим народом так и не встретился!!!(((
Комментарий к новости:Полпред президента проверил ход выполнения майских указов в нашем регионе
NikoljG
22.02.18 07:11
опять белую кость взращивают? Офицерство российское пролило кровушки народной в XiX и XX веках, видимо к этому снова придёт страна.
Комментарий к новости:Лицеисты, кадеты и нахимовцы Мурманской области собрались на первый Кадетский бал
-

Календарь

ПнВтСрЧтПтСбВс
293031123456789101112131415161718192021222324252627281234
-Скоро в эфире20:05«Взрослые игры». Тематическая программа (16+)20:30«ТелеМамы». Семейная программа (0+)21:00«Остров». Художественный фильм (16+)
-PRO ДеньгиОптовики продолжают снижать цены на топливо, а на АЗС региона цены держатся на прежнем уровне-PRO ВалютуКурс доллара подрос почти на 11 копеек, а евро снизился на 17 копеек-PRO ЭнергетикуВ Минэнерго России обсудили вопросы использования сжиженного природного газа на территории Арктической зоны РФ-PRO ЖКХПлановые отключения в Мурманске на 26 февраля-PRO Нефть и газ«Роснефть» бурение на шести участках в Баренцевом море планирует начинать после 2020 года-PRO ЗаконыНовые правила, новые заботы
-

Погода

-

Наш регион-51

-Правовая консультацияНаложение ареста на единственное жильё признано законным
-Наши партнёрыМ151 - такси нового поколения!Редакция «Московский комсомолец в Мурманске» проводит конкурс новогодних поздравлений«Московский комсомолец» проводит конкурс «Селфи с «МК» для своих читателей
© 2009 - 2018
Наша миссияНаша цельМы работаем для ВасОтдел рекламы 99-47-47
Наш адрес: 183025, г.Мурманск, а/я 292. ООО «ДВАЛИН». Карта расположения редакции
Телефон (815-2) 70-13-70.
Телеканал «Арктик-ТВ» в социальных сетях:
Использование сайта означает согласие с Политикой конфиденциальности ООО «Двалин»

Яндекс.Метрика