Это по-нашему: фристайлист Сергей Ридзик посвятил свою победу на Олимпиаде в Пхенчхане маме и Мончегорску - родному городу

Российский фристайлист Сергей Ридзик, занявший третье место в дисциплине «ски-кросс», посвятил бронзовую награду Олимпиады своей матери. Об этом Ридзик сообщил журналистам.

В финальном заезде россиянин упал после столкновения с канадцем Кевином Друри, но смог финишировать третьим и завоевать бронзовую медаль Олимпиады. В итоге Друри был дисквалифицирован. Олимпийским чемпионом стал канадец Брэди Леман, серебро завоевал швейцарец Марк Бишофбергер.

«Вот и всё, я с медалью, - сказал Сергей Ридзик. — Медаль посвящаю своей маме, родным и городу Мончегорску. Отмечать времени нет, но шампанского я выпью».

«Я понял, что для канадца (Друри. - Ред.) гонка закончена, когда увидел его лыжи перед собой. Я не мог не встать и не продолжить гонку. Просто не мог», - заключил спортсмен.

Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев поздравил российского фристайлиста Сергея Ридзика, завоевавшего бронзовую медаль в соревнованиях по ски-кроссу на зимних Олимпийских играх в южнокорейском Пхёнчхане. Поздравительная телеграмма опубликована в среду на сайте правительства. «Вы впервые выступали на таких ответственных соревнованиях и сразу же составили серьезную конкуренцию именитым спортсменам. В решающем финальном заезде проявили мастерство, упорство, спортивный характер и завоевали бронзу в соревнованиях по фристайлу», - говорится в сообщении.

Премьер отметил, что Ридзик стал первым россиянином, который завоевал награду в этой дисциплине, а также добавил, что его «яркое выступление порадовало тренеров и миллионы болельщиков, стало для них настоящим подарком».

Напомним, Сергей Ридзик, спортивная карьера которого начиналась в Мончегорске, - один из 169 атлетов России, допущенных на зимние Олимпийские игры 2018 года в Пхенчхане.

Олимпийские игры 2018 года завершатся 25 февраля.