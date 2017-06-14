Это по-нашему: прийти в гости, напиться и обокрасть хозяйку квартиры

В дежурную часть Кандалакши с заявлением о краже 8000 рублей из квартиры обратилась 53-летняя местная жительница. На место происшествия выехала следственно-оперативная группа.

Сотрудники полиции опросили заявительницу и выяснили, что накануне она пригласила к себе в гости малознакомых людей. До поздней ночи компания распивала спиртные напитки… Проснувшись утром, потерпевшая обнаружила пропажу денежных средств. Фамилий гостей заявительница назвать не смогла, но достаточно подробно описала их внешность.

В течение суток в ходе оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками полиции был задержан житель Кандалакши 1979 года рождения. Мужчина признался в совершении кражи и рассказал полицейским, что, покидая квартиру, он увидел лежащий на столе кошелёк. Зная о том, что накануне заявительница получила пенсию, злоумышленник воспользовался крепким сном хозяйки квартиры и присвоил содержимое кошелька. В этот же день денежные средства мужчина потратил на собственные нужды.

Как сообщает МО МВД России «Кандалакшский», по факту кражи в отношении ранее неоднократно судимого за аналогичные преступления 38-летнего местного жителя возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 158 УК РФ, избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде. Максимальная санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 5 лет.