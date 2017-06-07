Этому дадим, а эти подождут - депутаты считали деньги в региональном кошельке

6 июня в Мурманской облдуме состоялось заседание комитета по бюджету, финансам и налогам под председательством Бориса Пищулина. Депутаты обсудили проект закона Мурманской области «О внесении изменений в закон Мурманской области «Об областном бюджете на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов».

Как прозвучало во время обсуждения, общий объём доходов областного бюджета на 2017 год увеличен на 2 млрд 100 млн 519,0 тысяч рублей, или 3,8% и составил 56 млрд 870 млн 647,7 тысячи рублей. Увеличение обусловлено преимущественно поступлением средств федерального бюджета.

Увеличены налоговые и неналоговые доходы на 362 млн 407,3 тысячи рублей, в том числе: доходы от уплаты акцизов на определенные виды алкогольной продукции, от транспортного налога, налога на добычу полезных ископаемых, от поступления сумм в возмещение вреда, причиняемого автодорогам от большегрузного транспорта, другие источники.

Региональному бюджету увеличены дотации, субсидии и субвенции: порядка 815 млн, 780 млн и 100 млн рублей соответственно.

Дотации будут предоставлены на выравнивание бюджетной обеспеченности, частичную компенсацию дополнительных расходов на повышение оплаты труда работников бюджетной сферы.

Субсидии предназначены для таких целей, как: ежемесячная выплата при рождении третьего и последующего ребёнка до достижения ребёнком возраста трёх лет, поддержка программ формирования современной городской среды, возмещение сельхозпроизводителям части затрат на проценты по кредитам и развитие аквакультуры, развитие туризма, софинансирование расходов, возникающих при оказании гражданам высокотехнологичной медицинской помощи, не включенной в базовую программу обязательного медицинского страхования, иные цели.

Субвенции бюджету Мурманской области увеличены за счет планируемых поступлений на оказание отдельным категориям граждан государственной социальной помощи по обеспечению лекарственными препаратами, медицинскими изделиями, а также специализированными продуктами лечебного питания для детей-инвалидов.

Общий объём расходов областного бюджета в 2017 году прогнозируется в сумме 58 млрд 932 млн 518,3 тысячи рублей (увеличение на 4 млрд 240 млн рублей).

Изменение объёма расходов обусловлено рядом причин. Среди них, увеличение бюджетных назначений на компенсацию выпадающих доходов «ресурсникам», субсидии на возмещение недополученных доходов транспортным организациям, которые предоставляют услуги населению на муниципальных маршрутах по тарифам, не обеспечивающим возмещение понесенных затрат, увеличение уставного капитала АО «Мурманэнергосбыт», уточнение инвестиционных расходов бюджета на бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства, рост объёма межбюджетных трансфертов муниципальным образованиям, другие цели.

Так, планируется направить 155 млн на создание туристско-рекреационного кластера «Хибины», 50 млн – на 90-квартирный дом в Зеленоборском, 20 млн вложить в реконструкцию детского лагеря «Гандвиг», 11 млн – на строительство культурного центра в Варзуге. 200 млн получат муниципалитеты на благоустройство территорий.

На 760 млн увеличится финансирование мероприятий по социальной поддержке граждан. Дополнительно 177 млн направят на программу развития здравоохранения.

– Этой корректировкой мы закрываем наиболее насущные потребности, но ко многим вопросам мы ещё вернёмся в октябре при очередном уточнении бюджета, – рассказал председатель профильного комитета Борис Пищулин. – В том числе, и к вопросам индексации заработной платы. Нам важно понимать, как будет выглядеть динамика исполнения областного бюджета в части поступления доходов и тогда уже будем принимать решения по другим направлениям.

Комитет рекомендовал думе принять законопроект в первом чтении.

Также парламентарии рассмотрели проект закона Мурманской области «О внесении изменений в закон Мурманской области «Об установлении налоговой ставки в размере 0 процентов для отдельных категорий налогоплательщиков при применении упрощенной системы налогообложения и (или) патентной системы налогообложения на территории Мурманской области».

Законопроект уточняет коды видов экономической деятельности, относящиеся к бытовым услугам, в отношении которых устанавливается «нулевая» ставка налога.

В перечне 20 видов услуг. Например, ремонт одежды и обуви, народные художественные промыслы, услуги фотоателье, экскурсионные, репетиторские услуги и другие.

Комитет рекомендовал принять законопроект в первом чтении и окончательной редакции.