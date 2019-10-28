Этой зимой в муниципалитетах Мурманской области засияют новые световые конструкции

К 1 ноября в 15 муниципалитетах Мурманской области будут оформлены новые световые пространства. Яркие городские арт-инсталляции, подсветка деревьев и архитектурных элементов зданий – первый этап реализации масштабной концепции светового дизайна городов и посёлков Кольского края. О ходе работ в рамках плана «100 шагов» сегодня на оперативном совещании в региональном правительстве рассказала директор Центра городского развития Мурманской области Ольга Вовк.

«На сегодняшний день на 13 объектах работы окончены, ещё семь – в процессе монтажа. После завершения пуско-наладочных работ 20 световых объектов будут работать в муниципалитетах Мурманской области», – сообщила Ольга Вовк.

Директор Центра городского развития подчеркнула, что тематика и места установки светового оформления были выбраны жителями территорий. На будущий год в нескольких городах региона будет реализована концепция светового оформления целых населённых пунктов. Так, в рамках программы Агентства стратегических инициатив «Город света» такой проект уже готов для Полярных Зорь, активная работа по созданию светового облика ведётся и для областного центра – города Мурманска.

Губернатор Андрей Чибис поблагодарил сотрудников Центра городского развития за проведённую работу и поручил совместно с Минстроем к концу недели представить план стратегии развития комфортной городской среды в Мурманске.

«Мы продолжаем обсуждение стратегии развития Мурманска в целом. Для нас крайне важно учесть все пожелания жителей, чтобы вместе с администрацией города заложить в программу развития комфортной городской среды и предусмотреть необходимые финансовые ресурсы в муниципальном и региональном бюджетах», – подытожил глава региона.