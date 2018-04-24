Евгений Борзенко назначен генеральным директором Кольской ГМК

Генеральным директором Кольской ГМК (входит в группу компаний «Норникель») назначен Евгений Борзенко.

Перед новым руководителем Кольской ГМК стоят задачи, в первую очередь направленные на реализацию проектов стратегического развития, связанных с реконфигурацией производственных мощностей «Норникеля», внедрением новой технологии рафинирования никеля – технологии электроэкстракции, а также модернизации производства КГМК.

Игорь Рышкель, ранее занимавший должность генерального директора Кольской ГМК, продолжит работу в «Норникеле». В должности первого заместителя директора Заполярного филиала по развитию минерально-сырьевой базы ему предстоит заниматься повышением эффективности горного производства компании в Норильском промышленном районе.

БИОГРАФИЧЕСКАЯ СПРАВКА

Евгений Викторович Борзенко родился в 1966 году. Окончил Алтайский политехнический институт имени И.И. Ползунова по специальности «Автомобиле- и тракторостроение» и Норильский индустриальный институт по специальности «Металлургия цветных металлов».

Трудовую деятельность в «Норникеле» начал в 1992 года. Работал слесарем-ремонтником, мастером участка в тресте «Норильскреммонтаж». С 1995 года Евгений Викторович трудился на руководящих должностях, в том числе заместителем главного механика службы главного механика Норильской обогатительной фабрики; старшим механиком, а затем заместителем начальника плавильного цеха по оборудованию Медного завода; начальником агломерационного цеха, начальником обжигового цеха Никелевого завода; главным инженером, а впоследствии директором Надеждинского металлургического завода имени Б.И. Колесникова; директором Медного завода.

В 2017 году назначен заместителем директора Заполярного филиала ПАО «ГМК «Норильский никель» по управлению промышленными активами - главным инженером. В феврале 2018 года - заместителем директора Заполярного филиала «Норникеля» - операционным директором