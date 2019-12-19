Евгений Никора будет лично принимать ледяные фигуры и горки в Мурманске

Глава администрации города Мурманска Евгений Никора пригласил на рабочее совещание представителей подрядной организации ООО «АйЭс», занимающейся строительством ледяных фигур и горок в Мурманске, заказчика – МАУК «Мурманские городские парки и скверы», активистов Общероссийского народного фронта в Мурманской области.

Как «Артик-ТВ» уже сообщало, подрядная организация, взявшая на себя обязательства по строительству ледяных горок в заполярной столице, не уложилась в чётко обозначенные сроки сдачи объектов.

Стороны изложили свою точку зрения на сложившуюся ситуацию.

– Работы по возведению ледяных горок необходимо завершить в полном объёме, – категорически заявил Евгений Никора. – 24 декабря я лично приму участие в приёмке объектов.

Представители МАУК «Мурманские городские парки и скверы» подчеркнули, что готовы выполнить все финансовые обязательства в рамках договорных отношений.