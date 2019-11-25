Мурманская область. Арктика25.11.19 14:42
Евгений Никора или Андрей Сахаров - сити-менеджера Мурманска депутаты горсовета выберут 28 ноября
Сегодня конкурсная комиссия для проведения конкурса на замещение должности главы администрации города Мурманска завершила свою работу. По итогам тайного голосования комиссия отобрала двух кандидатов – это вице-губернатор Мурманской области Евгений Никора и заместитель министра по внутренней политике и массовым коммуникациям региона Андрей Сахаров.
– На очередном заседании Совета депутатов города Мурманска, которое состоится 28 ноября, путем тайного голосования будет выбран глава администрации Мурманска, – такое заявление сделал сегодня председатель комиссии, глава муниципального образования город Мурманск Андрей Сысоев.
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