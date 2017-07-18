Евгений Никора обсудил с представителями компании «Виндлайф Кола Ветро ЛЛ1» перспективы проекта по строительству ветропарка в Мурманской области

Сегодня заместитель губернатора Евгений Никора встретился с представителями компании «Виндлайф Кола Ветро ЛЛ1» – российским филиалом голландской компании, инициировавшей проект по строительству в регионе ветроэнергетического парка. «На региональном уровне сейчас особое внимание уделяется внедрению лучших доступных природоохранных технологий. Мы понимаем важность развития «зеленой энергетики» как на территории страны, так и, конечно, на территории Мурманской области», – отметил Евгений Никора, открывая встречу.

Заместитель губернатора подчеркнул, что правительство Мурманской области уделяет большое внимание привлечению инвестиций в регион – в этой связи, инициатива компании «Виндлайф Кола Ветро ЛЛ1» по строительству ветропарка на территории Кольского Заполярья особенно интересна и важна.

Как рассказал генеральный директор компании «Виндлайф Кола Ветро ЛЛ1» Пауль Логчис, с момента прошлой встречи в декабре 2016 года в работе компании были достигнуты важные результаты, в частности, объединение с группой «Энел», занимающейся «зеленой» энергетикой, и успешное участие в конкурсном отборе инвестиционных проектов по строительству генерирующих объектов, функционирующих на основе возобновляемых источников энергии.

Председатель совета директоров компании «Энел Россия» Стефан Звегинцов поблагодарил правительство Мурманской области за организацию встречи и отметил, что участие в ней представителей всех профильных ведомств подтверждает, что инвестициям в «зеленую» энергетику в регионе придается большое значение.

Стороны детально обсудили текущую стадию реализации проекта, а также перспективы и возможные направления дальнейшего взаимодействия.