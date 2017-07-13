Евгений Никора откроет сессию по урбанистике в рамках III Арктического фестиваля «Териберка. Новая жизнь»

15-16 июля в рамках III Арктического фестиваля «Териберка. Новая жизнь» пройдёт сессия урбанистики. На ней будет представлена концепция мастер-плана развития поселка, который выбран в качестве пилотного проекта. Архитекторы и урбанисты из разных стран представят примеры международных практик успешного развития арктических поселений.

В рамках секции по урбанистике будет освещена тема «Арктические поселения – новое взаимодействие с водой и природой», где будет обсуждаться организация процессов интеграции комфортной среды проживания в окружающую природу. Также будут обсуждаться вопросы реализации приоритетного проекта «Формирование комфортной городской среды», позволяющие дать направление на планирование перспективного развития территорий муниципальных образований Мурманской области. В реализации приоритетного проекта в 2017 году принимают участие 29 муниципалитетов региона.

Сессию откроет заместитель губернатора Мурманской области Евгений Никора. Начало работы сессии по урбанистике – 15 июля в 11.30, место проведения – большой зал Дома культуры поселка Териберка.