Евгений Никора перейдёт из центрального подъезда в левый - депутаты горсовета выбрали нового сити-менеджера

Сегодня состоялось пятое заседание Совета депутатов города Мурманска шестого созыва. В ходе заседания народные избранники выбрали нового главу администрации города Мурманска.

25 ноября конкурсная комиссия для проведения конкурса на замещение должности главы администрации города Мурманска отобрала двух кандидатов. Ими стали вице-губернатор Мурманской области Евгений Никора и заместитель министра по внутренней политике и массовым коммуникациям региона Андрей Сахаров.

Путём тайного голосования сегодня депутаты выбрали Евгения Никору. За него отдали свой голос 21 депутат из 30 присутствующих.

– Уверен, что наша совместная работа с новым главой администрации будет плодотворной и результативной для мурманчан, – отметил глава муниципального образования город Мурманск Андрей Сысоев.

Народные избранники в течении часа задавали Евгению Никоре актуальные для их избирателей вопросы. Они касались сфер ЖКХ, образования, социальной и молодежной политики.

С трибуны сити-менеджер обозначил основные направления своей деятельности в новой должности.

– Будем работать над уменьшением оттока молодёжи из города, это важно, – подчеркнул Евгений Никора. – Кроме того, будем продолжать заниматься формированием комфортной среды, а особое внимание планируется уделять наиболее сложным для Мурманска системам: ЖКХ и социальному обеспечению.