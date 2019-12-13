Евгений Никора провёл заседание Территориальной комиссии по повышению устойчивости функционирования организаций в ЧС природного и техногенного характера

Заместитель губернатора Евгений Никора провёл заседание Территориальной комиссии по повышению устойчивости функционирования организаций в Мурманской области в чрезвычайных ситуациях природного и техногенного характера и в военное время.

На заседании рассмотрены вопросы обеспечения устойчивого функционирования воздушного транспорта и территорий муниципальных образований Ковдорского и Печенгского районов.

В заседании комиссии приняли участие руководители ОАО «Аэропорт Хибины», Ковдорского района, Заполярного и Печенги, другие специалисты.

По результатам приняты решения, даны рекомендации и поручения органам местного самоуправления муниципальных образований, участвовавших в заседании.