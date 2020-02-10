Евгений Никора: возведение ледовой арены с искусственным льдом – важная задача, которую необходимо выполнить

Сегодня глава администрации города Мурманска Евгений Никора провёл рабочее совещание по вопросу строительства ледовой арены с искусственным льдом на улице Капитана Орликовой.

Напомним, на прошлой неделе Евгений Никора побывал на стройплощадке вместе с главой муниципалитета Андреем Сысоевым. По итогам объезда был высказан ряд пожеланий, касающихся совершенствования пешеходной и транспортной доступности к крытому катку, создания архитектурно-художественной подсветки здания.

– Возведение этого уникального спортивного объекта – важная задача, которую необходимо выполнить. Работа ведётся в рамках национального проекта, поэтому в еженедельном режиме будут отслеживаться все мероприятия, связанные с его реализацией, – рассказал Евгений Никора. – Здорово, что привлекаются внебюджетные средства. Напомню, что концессионное соглашение было заключено в феврале прошлого года, но в связи с рядом уточнений по проектной документации работы были начаты только в августе. Стадия готовности объекта сегодня соответствует графику. У меня нет никаких сомнений в том, что до конца года строительная часть будет завершена.

Сейчас активно ведутся строительные работы. Уже готова конструкция сооружения, рабочие приступили к устройству межэтажного перекрытия. В конце этой недели в Мурманск придут материалы для строительства кровли. Следующий этап - прокладка наружных внутриплощадочных электрических сетей, монтаж воздуховодов систем вентиляции.

В 2019 году заказано технологическое оборудование: система водоподготовки ледового поля, холодильная установка, машина для заливки и подготовки льда.