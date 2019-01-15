Евгений Суханов выходит на «сцену» программы «ОТКРЫТАЯ СТУДИЯ «Арктик-ТВ» и радио «RECORD»

Сегодня, 15 января, в 12.00 настраивайте свои радиоприёмники на 102fm, а телевизоры - на телеканал «Арктик-ТВ»!

В соответствии с Указом Президента РФ Владимира Путина 2019 год в России объявлен Годом театра. Именно поэтому наш новый эфир будет посвящен разговору об искусстве. Гостем программы «ОТКРЫТАЯ СТУДИЯ «Арктик-ТВ» и радио «RECORD» сегодня станет директор Мурманского областного театра кукол Евгений Суханов. В прямом эфире он расскажет о завершении марафона новогодних спектаклей, а также поделится большими театральными планами на 2019 год.

Слушайте радио «RECORD», смотрите «Арктик-ТВ» - сегодня в полдень!

Присоединяйтесь к разговору, мы ждём ваши вопросы, оценки и предложения сегодня с 12.00 до 12.30 по телефону 99-45-45. Отправляйте месседжи в «Telegram», «Viber», «WhatsApp» 8(921) 708-2006.

Ответы на Ваши вопросы прозвучат в прямом эфире.