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Мурманская область. Арктика13.03.19 08:00

Евгения Русанова научит красиво танцевать даже медведя

Сегодня, 13 марта, в 12.00 настраивайте свои радиоприёмники на 102fm, а телевизоры - на телеканал «Арктик-ТВ»!

Давайте танцевать вместе! В новом выпуске программы «ОТКРЫТАЯ СТУДИЯ «Арктик-ТВ» и радио «RECORD» нашей гостьей станет Евгения Русанова,  руководитель коллектива современного танца «JJ Crew». Она в прямом эфире расскажет об успехах своей dance-банды, а также том, можно ли научиться красиво двигаться под музыку, если у тебя ноги не из того места растут.

Слушайте радио «RECORD», смотрите «Арктик-ТВ» - сегодня в полдень!

Присоединяйтесь к разговору, мы ждём ваши вопросы, оценки и предложения сегодня с 12.00 до 12.30 по телефону 99-45-45. Отправляйте месседжи в «Telegram», «Viber», «WhatsApp» 8(921) 708-2006.

Ответы на Ваши вопросы прозвучат в прямом эфире.

 

Комментарии

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Последние комментарии

Петр А.
12.03.19 21:36
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Д.О. Вернер
12.03.19 09:22
"... и член фракции КПРФ..." (т.е. член группы КПРФ в составе организации, возглавляемой ЕР) (См. определение фракции), разве такой должна быть оппозиция? Это не по-большевистски...
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Анна Константиновна
11.03.19 21:20
И это один из лидеров оппозиции?! Они всегда будут в хвосте событий, так как нет ясной позиции и амбиций. Пригрелись во власти и мычат по телевизору.
Комментарий к новости:ОТКРЫТАЯ СТУДИЯ «Арктик-ТВ» и радио «RECORD»: Выборы-2019 – оппозиции приходится очень сложно, считает Михаил Антропов
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