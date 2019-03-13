Евгения Русанова научит красиво танцевать даже медведя

Сегодня, 13 марта, в 12.00 настраивайте свои радиоприёмники на 102fm, а телевизоры - на телеканал «Арктик-ТВ»!

Давайте танцевать вместе! В новом выпуске программы «ОТКРЫТАЯ СТУДИЯ «Арктик-ТВ» и радио «RECORD» нашей гостьей станет Евгения Русанова, руководитель коллектива современного танца «JJ Crew». Она в прямом эфире расскажет об успехах своей dance-банды, а также том, можно ли научиться красиво двигаться под музыку, если у тебя ноги не из того места растут.

Слушайте радио «RECORD», смотрите «Арктик-ТВ» - сегодня в полдень!

Присоединяйтесь к разговору, мы ждём ваши вопросы, оценки и предложения сегодня с 12.00 до 12.30 по телефону 99-45-45. Отправляйте месседжи в «Telegram», «Viber», «WhatsApp» 8(921) 708-2006.

Ответы на Ваши вопросы прозвучат в прямом эфире.