Евгения Рябова – о популярности тренингов и морских котиках, которые готовы делиться своими успехами

Сегодня, 15 октября, в 12.00 настраивайте свои радиоприёмники на 102fm, а телевизоры на телеканал «Арктик-ТВ»!

Гостем программы «ОТКРЫТАЯ СТУДИЯ «Арктик-ТВ» и радио «RECORD» в начале недели станет бизнес-тренер, маркетолог ООО «Мурманский тренинговый центр» Евгения Рябова.

Разговор прямом эфире пойдёт о том, почему сейчас так популярны тренинги, в чём разница онлайн и офлайн занятий. Также вы узнаете, кто такие морские котики, которые готовы делиться своими успехами.

Слушайте радио «RECORD», смотрите «Арктик-ТВ» - сегодня в полдень!

Присоединяйтесь к разговору, мы ждём ваши вопросы, оценки и предложения сегодня с 12.00 до 12.30 по телефону 99-45-45. Отправляйте месседжи в «Telegram», «Viber», «WhatsApp» 8(921) 708-2006.

Ответы на Ваши вопросы прозвучат в прямом эфире.