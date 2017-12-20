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Мурманская область. Арктика20.12.17 10:35

Евро и доллар немного снижаются

Мировые цены на нефть сегодня утром поднимаются, инвесторы отыгрывают данные Американского института нефти (API) о более значительном по сравнению с прогнозами снижении запасов сырья в США по итогам прошлой недели, свидетельствуют данные торгов.

Согласно сообщению API, запасы бензина в США за неделю, завершившуюся 15 декабря, снизились на 5,2 миллиона баррелей, до 437,8 миллиона баррелей. Эксперты ожидали сокращения показателя лишь на 3,8 миллиона баррелей. Запасы бензина, сообщил API, при этом выросли на 2 миллиона баррелей, дистиллятов - снизились на 2,9 миллиона баррелей. Запасы нефти на крупнейшем в стране терминале в Кушинге  выросли всего на 70 тысяч баррелей.

Стоимость Brent по-прежнему поддерживается новостями о закрытии трубопровода «Forties» в Северном море. Его работа была приостановлена в прошлый понедельник, 11 декабря, в связи с поломкой. Поставки нефти с «Forties» задержаны как минимум на две недели. «Появились новости о том, что произведенные компоненты для (ремонта. - Ред.) трубопровода «Forties» уже в пути, но его отключение всё ещё сказывается на рынке», - цитирует агентство «Рейтер» слова партнера в «Again Capital» Джона Килдаффа. Эксперт добавляет, что этот фактор может оказать влияние на нефтяные цены и в новом году.

В 10.05 мск средневзвешенный курс доллара США к российскому рублю со сроком расчётов «завтра» на торгах Московской биржи составил 58,7526 рубля. По отношению к официальному курсу американская валюта подорожала на 14 копеек. Однако к последней сделке 19 декабря  доллар снизился на копейку.

Средневзвешенный курс евро со сроком расчётов «завтра» по отношению к курсу, установленному Банком России на сегодня, вырос на 31,70 копейки  и составил 69,4905 рубля. Относительно последней сделки предыдущей сессии евро, как и доллар, немного снизился. Снижение составило 6,45 коп.

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